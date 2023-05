Rodeio de Socorro comemorará 30 anos com shows de Clayton e Romário, Alok, Theo e Luan, Mari Fernandez e Marcos e Belutti

Uma das festas mais esperadas da região está chegando! O Socorro Rodeo Festival acontecerá de 01 a 04 de junho na Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo.

Os 30 anos do evento serão comemorados com quatro dias de muita animação e shows incríveis, inclusive com dois dias de entrada solidária, no Parque da Cidade – João Orlando Pagliusi. “O trade turístico está apostando na volta deste evento que sempre movimentou muito a economia da cidade, além de ser mais uma oportunidade de lazer para os moradores”, diz Eduardo Bovi, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR). “

Na quinta-feira, dia 01 de junho, a dupla sertaneja Clayton e Romário, vai colocar o público para cantar sucessos como “Aí eu chorei”. Para assistir na pista, basta levar 1 kg de alimento não perecível, que serão doados para o Fundo Social de Solidariedade.

O “sextou” vai bombar com as apresentações do dj e produtor musical, Alok, e da dupla Theo e Luan.

O sábado “Eu Gosto Assim”: com show de Mari Fernandez, que promete agitar a cidade.

A dupla Marcos e Belutti encerrará o evento com hits como “Domingo de manhã”. A entrada para a pista também será 1 kg de alimento não perecível.

Os ingressos para pista e área vip Privillege variam de R$ 60 a R$ 350 para – o primeiro lote – entradas diárias ou passaporte para todos os dias.

Onde ficar, onde comer, o que fazer:

As hospedagens, gastronomia, atividades de aventura e compras da cidade já se preparam para receber os turistas. “Se organizar direitinho”, dá para curtir o rodeio e também as demais opções de lazer de Socorro.

Hospedagem: Alpes Fazenda Hotel, Camping Park dos Lagos, Camping Vale das Pedras, Camping Valle das Águas, Chácara São Miguel, Chalés Santa Catarina, Ellementares Guest House, Grínberg´s Village Hotel, Hotel Casa Alfredo, Hotel Cidade Aventura, Hotel Dona Paschoalina, Hotel fazenda 7 Belo, Hotel fazenda Campos dos Sonhos, Hotel fazenda Colina dos Sonhos, Hotel fazenda Floresta do Lago, Hotel fazenda Parque Dos Sonhos, Hotel fazenda Portal do Sol, Hotel Recanto da Cachoeira, Hotel Village Montana, Pousada A Mata que Canta, Pousada Canto dos Canários, Pousada Caruaru, Pousada Encantos de Socorro, Pousada Igarapé, Pousada Mirante dos Adelphos, Pousada Pompéia, Pousada Recanto do Amanhecer, Pousada Sons do Silêncio, Pousada Vale das Orquídeas e Toca do Roka.

Compras: Alambique Pioneira, Ateliê Luka Brasil, Ateliê Terra e Arte, Cachaça do Lobo, Cachaçaria Santo Mé, Café Lobo do Serrote, Empório Caipira, Empório Mineirinha, Empório Nono Alpi, Espaço do Artesanato, Feira Permanente de Malhas e Loja Premium Ecobier.

Aventura: Camptraining, Charle 0 – Gestão e Locação Aeronáutica, Mega Park Passeios Turísticos, Mundaka Aventura, Ora Road, Parque Monjolinho, PróximAventura Canoar, Rios de Aventura, Socorro Aventura Passeios Turísticos e UP Balonismo.

Gastronomia: Bar Saint Sunset, Bartali Bike, Centro de Lazer Pitauá, Cervejaria Quinta do Malte, Ekombier, Lago Bistrô & Lounge, Lanchonete Morena da Fronteira, Lion Bar e Restaurante, Parque Pedra Bela Vista, Pesqueiro Nenê Oliani, Rancho Pompéia, Restaurante Sal e Pimenta, Ristorante D` Napoli, Rock Rider Bar, Sabores do Currupira e Trilha Café.

Passeio: Cine Orlandi, Fazenda 7 Senhoras, Gruta do Anjo e Mirante do Cristo e Empório.

Serviços: Help Dog e Mundo Pets.

30° Socorro Rodeo Festival

De: 01 a 04 de junho de 2023

Local: Parque da Cidade João Orlando Pagliusi

Ingressos e pontos de venda: https://www.guicheweb.com.br/30-socorro-rodeo-festival_22543

Descubra Socorro: Estância Hidromineral de Socorro é o portal de entrada do Circuito das Águas Paulista, composto por nove municípios. Já é referência nacional em turismo de aventura e turismo acessível e se dedica para se tornar também um destino sustentável e petfriendly. Para isso, diversas ações de conscientização são criadas e envolvem moradores, empresários e turistas. Gastronomia variada, lazer para toda família e a melhor experiência em atividades culturais e passeios cercados pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira. Visitas guiadas ou autoguiadas em mais de 1300km de caminhos rurais disponíveis ao público. Em 2021, a “cidade aventura” – com mais de 20 atividades de aventura e ecoturismo – recebeu o selo Safe Travels (viagens seguras) concedido pela World Travel & Tourism Council (WTTC). Além de ser finalista nas categorias Aventura e Ecoturismo, foi vencedora no Top Destino Social, no prêmio Top Destinos Turísticos. E ainda, Socorro passou a ser a primeira cidade brasileira qualificada como membro da rede Cittaslow, uma associação internacional de localidades “onde viver é bom”. Site oficial do turismo de Socorro: www.socorro.tur.br