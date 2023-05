Ator brasileiro leva histórias para diferentes cidades pelo mundo

O ator Thiago Matos, que iniciou sua trajetória com saudoso e memorável “Norton Nascimento”, fez seu nome em Guarulhos, onde estudou, abriu sua escola de teatro e participou do Conselho Municipal do Funcultura. Matos se apresentou em teatros como Bibi Ferreira, Juca Chaves, Ruth Escobar, Adamastor e chegou a ficar em temporada no Teatro Ipanema no Rio de Janeiro.

Em 2019 iniciou sua trajetória no cinema, trabalhando em 2 produções Iranianas, sendo uma gravada do Brasil e outra no Continente Asiático Irã, assim começou a ser convidado para festivais de cinema, participações de Clipes Musicais e Direção de Vídeos.

Hoje, diretor de interpretação, tem o foco em auxiliar as pessoas que querem ingressar no mundo virtual e gerar conteúdo, seja para seus produtos ou serviços, mas tem vergonha de falar nas câmeras ou dificuldade de decorar um texto para gravar.

A convite da empresa Butterfly, sediada na Espanha, o ator estará provendo seu workshop em diversas cidades para grupos específicos de empreendedores que necessitam desenvolver suas habilidades para uma comunicação mais assertiva, tendo a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e opiniões de maneira direta e convincente. “Estou muito feliz com a oportunidade que Deus está me proporcionando de levar minha arte e história para lugares inimagináveis, fazendo meu nome em outros países, sempre levantando nossa bandeira” diz.

A temporada na Espanha começa com Barcelona. A capital da Catalunha oferece diversos museus, praias, parques, restaurantes internacionais e eventos durante o ano inteiro.

Mais informações acompanhe Matos nas Redes Socias @thiagomatosator & @butterfly_connected