Cultura Inglesa Festival contará com atividades espalhadas na Zona Sul e na região metropolitana de São Paulo

Organizado pela Cultura Inglesa, instituição que tem como missão promover o ensino do inglês e da cultura britânica no país, o Cultura Inglesa Festival (CIF), evento de cultura, educação e arte, gratuito e aberto ao público chega à sua 26ª edição em 2023. Entre as novidades para este ano está o CIF Day, conjunto de atrações culturais e educacionais que busca descentralizar a programação do festival e atingir novas comunidades e novos públicos.

Realizado no formato presencial, o CIF Day ocorrerá em quatro unidades diferentes da Cultura Inglesa, nos bairros de Santo Amaro e Vila Mariana, na Zona Sul da cidade de São Paulo; e nos municípios de Santo André e Guarulhos, localizados na região metropolitana da capital paulista. A programação prevê oficina de moda, conversa sobre séries teen e aula-show com canções em inglês.

A oficina de moda, que será promovida pelo estilista Uriel Orttiz, se voltará para a customização de camisetas com inspiração na artista britânica Vivienne Westwood, falecida no final do ano passado. Já a palestra interativa sobre séries adolescentes emblemáticas dos últimos 30 anos será conduzida pelo roteirista e diretor de teatro Rodrigo Haddad. O encerramento fica por conta de uma aula-show apresentada pela cantora, escritora e professora de inglês Blubell, que compartilhará com o público seu processo criativo como compositora, além de cantar canções em inglês e compor uma canção inédita junto com o público.

Nesta semana, o CIF Day ocorrerá na unidade da Cultura Inglesa de Guarulhos, dia 27, das 14h às 17h. Em junho, no dia 3, também das 14h às 17h, está programado o evento para a unidade de Santo André e, no dia 17, na unidade da Vila Mariana. As atrações serão abertas ao público, sem restrição de idade.

“Serão quatro tardes de atrações em diferentes unidades da Cultura Inglesa. É uma oportunidade para convidar amigos, familiares e vizinhos e aproveitar esta programação versátil, multidisciplinar e totalmente gratuita, além de participar de um intercâmbio com a cultura britânica, a língua inglesa e a produção artística brasileira atual, por meio de oficinas, debates, diálogos e música”, ressalta Liliane Rebelo, Diretora Executiva de Cultura e Sociedade da Cultura Inglesa.

Confira abaixo os detalhes das atrações do CIF Day:

Oficina de Moda

Fashion Hacks – Customização de Camisetas com Uriel Orttiz, estilista e pesquisador de moda

Orientada pelo estilista Uriel Orttiz, a oficina consiste na customização de camisetas com inspiração na artista britânica Vivienne Westwood, falecida em 2022. Vivienne foi responsável por trazer a moda punk e new wave modernas para o mainstream e suas criações traziam uma forte conexão entre moda e música. Camisetas e materiais serão fornecidos para os participantes, que poderão levar para casa suas criações.

Duração: 1h

Conversa interativa

Teen Shows – Séries adolescentes do passado e do presente com Rodrigo Haddad, diretor, roteirista e curador de conteúdo

Nesta palestra interativa, o diretor e roteirista Rodrigo Haddad, que fala de cultura pop no perfil seriadasemana, faz um breve panorama em formato de quiz das melhores séries adolescentes dos últimos 30 anos, desde as clássicas “Anos Incríveis” e “Barrados No Baile”, passando por “Buffy” e “Dawson’s Creek”, até as recentes “Riverdale” e “Stranger Things”. Em seguida, outro quiz testa os conhecimentos dos participantes sobre as tendências da TV atual (spin-offs, remakes, prequels etc.). Ao final, ele indica também as melhores séries teen atuais.

Duração: 1h

Talk & Show

Fazendo canções em inglês com Blubell

Blubell é cantora, compositora, escritora e professora de inglês. Neste encontro, ela compartilha seu processo criativo como compositora, ilustrando a conversa com suas canções em inglês. Ela canta para o público e trata de aspectos como figuras de linguagem, forma e rimas. Blubell ainda celebra obras conhecidas, de artistas que a influenciaram e, ao final, compõe uma música com ajuda da plateia.

Duração: 1h

Serviço:

26º Cultura Inglesa Festival

O que: CIF Day

Quando: 27 de maio

Onde: Cultura Inglesa Guarulhos – Rua Professora Brasília Castanho de Oliveira, 280 – Vila Lanzara, Guarulhos

Quando: 3 de junho

Onde: Cultura Inglesa Santo André – Rua das Esmeraldas, 140 – Jardim, Santo André

Quando: 17 de junho

Onde: Cultura Inglesa Vila Mariana – Rua Madre Cabrini, 413 – Vila Mariana, São Paulo

Horário: 14h às 17h

Acesso: Gratuito por ordem de chegada, sujeito a lotação dos espaços

Classificação: livre

Clique aqui para inscrição prévia do CIF Day Santo André

Clique aqui para inscrição prévia do CIF Day Guarulhos

Clique aqui para inscrição prévia do CIF Day Vila Mariana