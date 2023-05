GCM impede incêndio criminoso em caminhão na Vila Galvão

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos impediram que um incêndio criminoso consumisse um caminhão Mercedes Benz estacionado na rua Francisco Gonzaga Vasconcelos, na Vila Galvão, na noite desta terça-feira (23). De acordo com testemunhas, que acionaram a equipe em serviço no posto do Lago dos Patos, um homem jogou um líquido sobre o tanque de combustível do veículo, ateou fogo e fugiu.

Imediatamente os agentes combateram o incêndio com três extintores, impedindo a propagação do fogo e danos ainda maiores ao caminhão, a veículos estacionados nas proximidades e também à rede pública de eletricidade. Outras equipes da GCM fizeram uma varredura na região, mas o suspeito não foi localizado.

O proprietário do veículo foi orientado a comparecer ao 2º Distrito Policial para efetuar denúncia e confecção de boletim de ocorrência. Ele providenciará os reparos e a remoção do veículo e a polícia judiciária investigará o caso.