Adotar um pet pode trazer benefícios para a saúde

Ter um animal de estimação em casa pode trazer inúmeros benefícios a saúde do tutor. Com a presença deles, o humano passa a se sentir menos sozinho e as trocas de carinho ajudam a lidar com a saúde mental. Além dos hormônios produzidos ao passar parte do dia com os pets, como ocitocina e serotonina, responsáveis pelo humor e a responsabilidade de cuidar de um ser vivo pode manter a mente ativa.

A adoção, além de fazer bem para o humano, é um ato solidário que pode salvar a vida dos animaizinhos, que poderiam estar abandonados na rua passando por situações como fome e maus-tratos. Em Guarulhos, a ONG Deixe Viver realiza um trabalho de doação de cachorros e gatos.

Além disso, a ONG trabalha com serviços de cuidados com custos populares. Alguns dos serviços prestados pela Deixe Viver são castração, retirada de piometra e limpeza de tártaro. “Nós atuamos em diversas frentes de trabalho, como castração em comunidades carentes da cidade, eventos de adoção, palestras para conscientização em empresas, escolas públicas e privadas. Todo nosso serviço de transporte é feito com carro próprio, por profissionais treinados para cuidar bem do animal de estimação.” disse Lucélia Ercole Moura, presidente da associação.

Apesar de intermediar a adoção dos bichinhos, a organização não possui abrigo e não realiza resgates. “Nós auxiliamos protetores com diversos animais, vermifugando, vacinando, castrando e levando os animais para adoção, em eventos e redes sociais”, explica Lucélia.

A Deixe viver pode ser encontrada através do Instagram @deixeviveroficial, pelo site wwwdeixeviver.org.br ou telefone 2440-9523 e WhatsApp 98698-0040.