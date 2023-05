Campanha do Agasalho realiza Drive-Thru Solidário no Bosque Maia em 3 e 4 de junho

Nos próximos dias 3 e 4 de junho acontecerá em Guarulhos o Drive-Thru Solidário para arrecadação de roupas, calçados e cobertas em bom estado. A população poderá realizar suas doações, de carro ou a pé, das 9h às 17h no Bosque Maia, na entrada da tenda principal.

O evento faz parte da Campanha do Agasalho 2023, que recebe e destina esses itens a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aqueles que contribuírem com a ação solidária receberão uma muda de planta como agradecimento e em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.

“Realizamos o drive-thru há alguns anos e é uma ação com bastante adesão da população. Convidamos todos a separar roupas que não usam mais e fazer o inverno de alguém mais quentinho”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias.

Arrecadação

A Campanha do Agasalho 2023 arrecada roupas, calçados, cobertores e outros itens para serem doados a famílias em vulnerabilidade social do município. As caixas para recebimento das doações estão distribuídas em mais de cem locais pela cidade e aqueles que queiram entregar seus itens podem verificar os endereços no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanhadoagasalho23.

Empresas e estabelecimentos comerciais e de serviços que tenham interesse em participar da campanha, que se estenderá até 31 de agosto, podem entrar em contato com o Fundo Social pelos telefones (11) 2472-5176 / 5177 / 5178.