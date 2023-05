Guarulhos amplia vacinação contra a meningite C para professores e agentes de ensino

A partir desta sexta-feira (26) professores e agentes de organização de ensino que têm contato direto com alunos em sala de aula poderão receber a vacina contra a meningite C. Os imunizantes estarão disponíveis no Ambulatório da Criança e em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, exceto a Cavadas, que está passando por reformas.

Adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados também devem tomar a dose única contra a meningite C. Vale lembrar que a ampliação da vacinação não possui previsão de término e abrange também crianças com até dez anos de idade e profissionais da saúde que ainda não receberam o imunizante.

A vacina contra a meningite C faz parte do Calendário Nacional de Vacinação, sendo indicadas duas doses, aos três e aos cinco meses de idade, e um reforço preferencialmente aos 12 meses.

Sobre a infecção

A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda que pode causar meningite (infecção do cérebro e da medula espinhal) e septicemia (infecção da corrente sanguínea). Essa enfermidade, embora possa acontecer em qualquer idade, é mais frequente em crianças com menos de cinco anos. Dessa maneira, a Secretaria da Saúde reforça a importância da imunização para evitar a ocorrência de surtos, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Já o Ambulatório da Criança fica na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.