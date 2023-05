Dois adolescentes são apreendidos após roubarem moto no Centro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu na noite desta quinta-feira (25) dois adolescentes após ameaçarem um motociclista e roubarem seu veículo, uma Yamaha MT03 Azul, ano 2023, na rua São Jorge, no Centro. Agentes de patrulhamento tático depararam com a vítima logo após o roubo e iniciaram uma varredura à procura dos suspeitos com as características descritas.

A dupla foi encontrada na rua Tapajós e tentou fugir, mas foi interceptada. Por tratar-se de adolescentes, a autoridade de plantão do 1º Distrito Policial foi imediatamente comunicada e recebeu os envolvidos, que foram reconhecidos pela vítima.

Diante das evidências, a autoridade policial lavrou um boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao crime de roubo. Os infratores ficaram apreendidos e serão apresentados à Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, órgão responsável pela atenção especial às crianças e adolescentes em conflito com a lei.