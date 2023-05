Feriado de Corpus Christi terá arraiá e experiências especiais no Cyan Resort

O mês de junho no Cyan Resort, localizado em Itupeva, em São Paulo, contará com atividades divertidas, como oficinas culinárias e vivências na natureza, assim como proporcionará momentos incríveis com o Arraiá do Cyan, no melhor estilo das festas juninas tradicionais.

Entre os dias 08 e 11 de junho, a programação contemplará as crianças com brinquedos infláveis, festa do pijama, musical e até passeios com o mascote Tixa e seus amigos. No sábado (10) de junho acontecerá o esquenta para a Festa Junina – Arraiá do Cyan, com decoração, comidas típicas, touro mecânico e brincadeiras para toda família. No mês de julho a programação junina acontecerá todos os sábados.

Entre as experiências que o Cyan Resort ofertará no mês de junho, todas pensadas para oferecer aos hóspedes memórias afetivas, envolvem desde práticas esportivas ao ar livre, como caminhada na trilha e atividades de plantio, passando por conversas e demonstrações com a bióloga do resort, até sessões de teatro e oficinas gastronômicas.

A proximidade do resort com os maiores parques do Estado de São Paulo, Hopi Hari e Wet´n Wild, permite ao hóspede aproveitar ainda mais sua estadia. Quem desejar fazer compras, contará com o Shopping Serra Azul e Outlet Premium, este com mais de 120 lojas de marcas nacionais e internacionais. Aos finais de semana e feriados, os hóspedes podem usar o transfer cortesia para esses locais.

Com completa área de lazer, o Cyan Resort by Atlantica possui três piscinas climatizadas (adultos e infantil), parque aquático, bar molhado, praia artificial, sauna, kids club & espaço baby, salão de jogos, fitness club, quadras de beach tennis e o Jardim Secreto, equipado com redes de descanso. Ainda tem uma equipe de recreação especializada por faixa etária e monitorada pela Turma do Tixa.

Para as refeições, o resort conta com restaurantes com capacidade para até 500 pessoas. Além disso, também tem o Zimbro Bar, um espaço encantador no lobby para um happy hour e boas conversas. O resort funciona em sistema de pensão completa com café da manhã, almoço e jantar incluídos, assim como as bebidas não alcoólicas durante as refeições. Bebidas alcoólicas e outras eventuais despesas extras são pagas à parte.

Vale lembrar, que o Cyan Resort oferece cortesia para duas crianças de até 12 anos na mesma acomodação dos pais. As reservas podem ser efetuadas por telefone: (11) 4290-3977, no e-mail: [email protected] ou por meio do site: www.cyanresort.com.br.