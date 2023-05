Temporada de inverno na Serra da Mantiqueira será recheada de opções gastronômicas

Quem passar as férias de inverno na Serra da Montanha nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro terá uma série de variedades gastronômicas que irão incrementar ainda mais as experiências de viagens. Nesta época, milhares de turistas visitam a região em busca de diversão, natureza, clima frio típico da estação, e é claro, boa gastronomia.

Os visitantes poderão conhecer alguns dos 69 restaurantes, hamburguerias, pizzarias, cervejarias artesanais, cafeterias, docerias, pastelarias, foodtrucks, bistrôs, sorveterias, vinícolas e até pousadas com pegada gastronômica que participarão do 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que terá início no próximo dia 2 de junho em 29 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Quem for para Minas Gerais poderá encontrar alguns dos participantes em 19 municípios situados no sul do estado. Já na Serra da Mantiqueira paulista, são oito cidades que integram o evento, espalhadas pela Serra da Bocaina e Vale Histórico; enquanto no Rio de Janeiro, o distrito de Visconde de Mauá, que pertence a Resende, responde por todos os restaurantes inscritos. Veja todos os estabelecimentos e cidades participantes no site oficial www.saboresdamontanha.com,br.

Quem for para Campos do Jordão (SP) poderá dar uma esticadinha na charmosa e bucólica cidade Santo Antônio do Pinhal (SP), bem ao lado, onde a Pousada Quatro Estações disponibilizará ao público durante o festival seu divino bacalhau confitado no azeite, gratin douphinois e legumes salteados, assinado pelo Chef Daniel Ferreira.

O restaurante da pousada oferece um ambiente intimista e aconchegante, com cardápio que privilegia a culinária da Serra da Mantiqueira e os ingredientes cultivados por produtores locais.

Queijos e carnes

Em Queluz, no Vale Histórico (SP), a Queijaria Santa Vitória, situada na Fazenda Santa Vitória, mostrará ao público o que tem de melhor. Sua seleção de queijos variados, de produção artesanal própria.

A linha inclui diversos tipos, entre frescos e maturados, todos elaborados com leite de vaca. Destaque para o meia cura e suas derivações com ervas e flores comestíveis que os tornam únicos. Além disso, a Queijaria Santa Vitória também produz ricota cremosa, manteiga e iogurte natural integral.

Os amantes da carne suína com certeza irão gostar de experimentar o Jacuporco, um prato autoral produzido pelo BrewPub SP-50-Bier, de São Francisco Xavier (SP). Quem estiver visistando esse distrito de São José dos Campos, muito procurado por suas belezas naturais e pelo clima frio, poderá degustar o pernil de porco temperado com especiarias, cebola e alho e marinado por 24 horas na cerveja preta produzida no local.

De acordo com Rose Jung e Creusa de Fátima, autoras do prato, a carne é assada lentamente e finalizada no forno à lenha. O Jacuporco é servido em formato de porção com molho de redução de cerveja da casa, acompanhado de pão de malte, produzido com o bagaço do malte oriundo da fabricação da cerveja. A cerveja utilizada é a Jacutipa, uma Black IPa com leve aroma de café, alto amargor e cerca de 7,0% de teor alcoólico. Acompanha uma taça de 200ml da Cerveja Jacutipa para harmonização por semelhança.

Já no estado de Minas Gerais, em Caxambu, a steak house Embrasa apostou na carne bovina para disponibilizar ao público sua Costela no Bafo. Preparada por Luidy Carvalho, ela é defumada e assada por 12h. Acompanha vinagrete, farofa e mandioca cozida. O prato é individual, mas há uma opção para duas pessoas, de 500g.

A cerca de 70km de Caxambu, a Vendinha Cafeteria & Gastrobar, localizada na cidade de Cristina (MG), inscreveu no festival um dos queijos nobres mais pedidos pelos amantes desta iguaria. A Burrata Amantikir, criada por Rafael Rezek, é servida com tomate cereja confitado, azeite extra virgem, azeitonas pretas, geleia de maracujá com pimenta e torradas artesanais.

De acordo com Rezek, todos os ingredientes utilizados no preparo são de produtores da Serra da Mantiqueira, o que garante produtos sempre frescos, com sua qualidade preservada. A Burrata Amantikir serve duas pessoas.

A cidade de Gonçalves, no Sul de Minas Gerais, conhecida por suas belezas naturais e tranquilidade, é um dos destinos mais visitados durante o inverno. Por lá, o restaurante Fogo Aberto vai apresentar no festival seu Ancho na Manteiga de Alecrim.

Segundo Pablo Muniz, autor do prato, o corte de 500g é grelhado na brasa e posteriormente servido com manteiga de alecrim, farofa de farinha Panko e chimichurri. Uma combinação perfeita. O prato poderá ser degustado enquanto o público aprecia a bucólica paisagem da Mantiqueira, já que a casa está localizada dentro de um rancho.

Grupo Sabores

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio da Azul Pagamentos e Revista Travel for Life, com apoio institucional do Portal Hora Campinas, Portal Turismo Sul de Minas e Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (MG).

A Sabores da Montanha, organizadora do festival, pertence ao Grupo Sabores, uma associação formada por empresários do setor gastronômico que objetiva a divulgação e valorização da gastronomia típica da Serra da Mantiqueira.

O grupo também gerencia a Sabores da Serra Gaúcha, Sabores da Praia, que reúne os quatro municípios do litoral norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba), além da Sabores Rio, que contempla a cidade do Rio de Janeiro e os municípios litorâneos do estado.

Conheça os estabelecimentos participantes:

SÃO PAULO

Bananal: B de Bocaina, Santa Prosa

Campos do Jordão: Secreto Luxury

Cunha: Espaço Drão Restaurante e Ateliê, Kallas da Serra, Bethlehem, Restaurante do Gnomo

Espírito Santo do Pinhal: Empório Bacchi, Vinícola Guaspari

Queluz: Queijaria Santa Vitória

Santo Antônio do Pinhal: Pousada Quatro Estações

São Bento do Sapucaí: Vinícola Santa Maria

São Francisco Xavier: Destilaria Alquimistas da Serra, João de Barro Restaurante, Quintal da Prosa, BrewPub SP-50-BIER, Villa K2

MINAS GERAIS

Andradas: Casa Geraldo, Don Fonseca Burger & Grill, Minas Coffee Cafeteria, Pizzaria Tradicionalle, Soberano Steak House, Taverna Restaurante, General Beer, Pastelaria Mercadão, Restaurante Rio Branco, Café e Confeitaria Braga, Mirante da Serra, Delícias da Kaká, Vinícola Stella Valentino, Vaquinha Queijaria

Bom Jardim de Minas: Rancho Mineiro

Cambuí: Empório Portão de Cambuí, Pizzaria Nápoles

Caxambu: Embrasa, Boi Ralado

Cristina: Vendinha Cafeteria e Gastrobar

Extrema: Tulha da Serra

Gonçalves: Flor de Zucca, Fogo Aberto Restaurante, Odara Cervejaria, Restaurante Vitória, Maison Pio

Itajubá: The Gustta Foodtruck, Óikí Cafés Especiais

Itamonte: Encantamonte, Bela Serra

Itapeva: Bento´s Head Pub

Maria da Fé: Fazenda Maria da Fé, Pizzaria Casa Rosada, Fazenda Santa Helena

Monte Verde: BBQRoad Burguer e Osteria La Pianta

Passa Quatro – Chris Café & Cia

Passa Vinte: Pousada Caminho dos Ipês

Piranguinho: Pizzaria do Filipe

Poços de Caldas: Charcutaria Caldense, Porcaria e Choperia, Ziel Cervejaria, We Fratelli Cafés e Sorvetes, Casa do Açaí Café Beduíno

Santa Rita do Sapucaí: The Town Bar e Café

São Lourenço: Restaurante do Chico

São Thomé das Letras: Jardim Secreto

RIO DE JANEIRO

Visconde de Mauá – Babel Cozinha Autoral, Pousada Terras Altas, Armazém Mauá, Rosmarinus, Gosto a Gosto

SERVIÇO | 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA MONTANHA

Início: 2 de junho de 2023

Término: 30 de julho de 2023

Informações: (11) 9-5435-3665

www.saboresdamontanha.com.br | @saboresdamontanha_br