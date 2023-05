Idealizador da Marcha para Jesus recebe Título de Cidadão Guarulhense

No último sábado (27), a Câmara de Guarulhos promoveu a entrega do título de cidadão guarulhense ao idealizador do movimento Marcha para Jesus, Estevan Hernandes Filho. A cerimônia foi realizada no Paço Municipal e contou com a presença do presidente do Legislativo, Ticiano Americano (Cidadania), do prefeito Guti e do vereador Jayme Júnior (Republicanos), entre outras autoridades.

Segundo o presidente Ticiano Americano, o vereador Jayme tentou criar um decreto legislativo com a homenagem a Estevan Hernandes, mas encontrou outro projeto idêntico, de autoria do vereador Edmilson (Psol), aprovado pela Câmara, com pendência apenas da solenidade final; então, ele se comprometeu em dar continuidade à entrega da homenagem. “O homenageado faz um trabalho essencial, tira os jovens das ruas e é um dos idealizadores da Marcha para Jesus, então o título é um reconhecimento muito importante”, afirmou o presidente.

O título de Cidadão Guarulhense foi entregue pelo vereador Jayme Júnior. “É um dia muito feliz. Na verdade, a entrega do título é motivo de honra e alegria, pois o apóstolo Estevan é um homem de Deus e é líder da Marcha para Jesus, que se confunde com a própria história do evangelho no Brasil”, declarou.

Estevan Hernandes destacou a importância de Guarulhos como porta de entrada do país e agradeceu o reconhecimento de seu trabalho na cidade. “Guarulhos é uma cidade que nós temos no coração, porque tem uma importância tão grande não só no Estado de São Paulo, mas no cenário nacional e aqui nós já realizamos grandes Marchas para Jesus, maior evento cristão do planeta e estamos retomando, pós pandemia. Tenho certeza de que será muito especial, no dia 16 de setembro, em Guarulhos”.

O prefeito Guti participou da solenidade e informou que Guarulhos terá uma nova edição do movimento. “A cada 15 dias a gente recebe lideranças evangélicas, cristãs, para orar pela cidade; Eu acredito que nada acontece sem a permissão de Deus, sempre é importante buscar a Deus, seja lá onde for a gente tem que sempre pedir a direção do Pai.” Aproximadamente 4 milhões de pessoas participaram da Marcha, em 2015, na cidade de São Paulo. A cerimônia de entrega do título de cidadão guarulhense à Estevan Hernandes Filho teve apresentações musicais da banda Renascer Praise e contou a participação de dezenas de membros da igreja Renascer em Cristo.