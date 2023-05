Guarulhos recebe Festival do Hambúrguer no fim de semana

O final de semana com música ao vivo e inúmeras opções de comida já está garantido no Shopping Bonsucesso. Nos dias 2, 3 e 4 de junho, o empreendimento vai receber o Festival do Hambúrguer, evento gratuito que vai acontecer no estacionamento do shopping.

As famílias poderão contar com muito hambúrguer, bebidas artesanais, churros, shows, diversão e mais de 150 opções de pratos para provarem e se deliciarem! O evento vai funcionar das 12h às 20h.

Na sexta (2), o público poderá assistir ao cover da Marília Mendonça, Thamires Almeida, a partir das 19h cantando os grandes sucessos da cantora. Já no sábado, quem domina o palco às 15h é a banda CPM22 Tributo e às 19h o som fica por conta de Charlie Brown Jr. Tributo. No domingo, às 15h, quem se apresenta é a banda cover de Red Hot Chili Peppers e, para encerrar o evento com sucesso, às 19h se apresentará Foo Figthers Cover.

A diversão e comida de qualidade já está garantida no Shopping Bonsucesso! Participe do Festival do Hambúrguer!

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.

Shopping Bonsucesso

Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bonsucesso situa-se em local de grande visibilidade e fácil acesso. Está a apenas 500 metros do Trevo de Bonsucesso, que interliga os bairros, e é ponto de passagem para aproximadamente 700 mil pessoas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação.

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina, Guarulhos – SP

Contato: (11) 2489-9690