Best of Blues and Rock: como chegar, acessibilidade, alimentação, horários

O Best of Blues and Rock está chegando e traz ao País nomes como Buddy Guy, Tom Morello, Steve Vai, Goo Goo Dolls e diversos outros grandes artistas da música internacional e brasileira. O festival celebra 10 anos e acontece nos dias 2, 3 e 4 de junho, na plateia externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

O acesso mais próximo à entrada do festival épelo Portão 2 do Parque Ibirapuera. O acesso à área do festival será a partir das 15h no dia 2 (sexta-feira), e a partir das 13h nos dias 3 e 4 (sábado e domingo).

Para quem for de transporte público, as opções são:

– Metrô mais próximo: Estação AACD – Servidor (Linha Lilás)

Principais linhas de ônibus que atendem a região:

175T-10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

509J-10 Jd. Selma – Pq. Ibirapuera

509M-10 Jd. Miriam – Term. Princesa Isabel

5154-10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

5164-10 Vl. Santa Catarina – Pq. Ibirapuera

5164-21 Cidade Leonor – Pq. Ibirapuera

Quem optar ir ao Best of Blues and Rock de bicicleta, o parque oferece bicicletários e é possível chegar ao local por ciclovias e ciclofaixas nos entornos do Ibirapuera. Aos que vão de carro, o acesso ao estacionamento oficial do Parque Ibirapuera é pelo Portão 2.

O Best of Blues and Rock pensou também na acessibilidade para garantir que todos possam aproveitar os shows. O festival conta com acesso prioritário para PcD, área PcD com rampas (área exclusiva para PcD), bares, praça de alimentação e banheiros com acessibilidade, bem como a área dos shows acessível.

O público conta ainda com uma loja com os produtos oficiais do festival e de alguns artistas que se apresentam, abastecida com itens como camisetas, bonés, copos, chaveiros, bottons, ecobags e muito mais para você se vestir de muito blues e rock!

O festival oferecerá ao público diversas opções de alimentos e bebidas:

– Yogoberry (@yogoberryoficial) – frozen yogurt

– Batatalhão (@batatalhao) – batata no cone

– Consulado das massas (@consuladodasmassas) – massas artesanais

– Akombinha (@a_kombinha) – crepe francês

– Dom Burguer (@domburguer.oficial) – hamburguer artesanal

– Veronas Burguer – hamburguer artesanal

– O Calhambeque (@ocalhambeque) – hotdog gourmet

– Cadê meu Shake (@cademeushake) – milk shake

– Fome de Sushi (@fomedeshushi) – pokes e temakis

– Dica Natureba (@dicanatureba) – comidas veganas e naturais, açaí e wrap

– CherieDouces (@cheriedouces) –-crème brulée e doces artesanais

O festival conta com importantes apoiadores como Jack Daniels e Spaten, respectivamente whiskey e cerveja oficiais do Best of Blues and Rock, além do apoio institucional da Sabesp e Fast Shop.

O que pode e o que não pode levar para o festival:

Permitido:

– Ingresso do festival

– Celular

– Documentos pessoais

– Capa de chuva

– Protetor solar

– Chapéu ou boné

– Protetor labial

– Óculos escuros

– Mochila ou bolsa

– Canga

– Álcool em gel (máx. 50ml)

Proibido:

-Garrafas, latas e bebidas

– Capacetes

– Objetos de vidro pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes

– Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

– Animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência)

– Utensílios de armazenagem

– Cadeiras ou bancos

– Correntes e cinturões

– Bastão para tirar foto, drones ou similares

– Guarda-chuva

– Canudos, embalagens rígidas com tampa, copo térmico e/ou similares

– Armas de fogo e armas brancas

– Fogos de artifício

– Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, revistas, jornais, livros

– Substâncias inflamáveis, corrosivas e/ou tóxicas

Os ingressos do festival podem ser adquiridos a partir de R? 450,00 com parcelamento em até 10 vezes pelo site da Eventim ou na bilheteria na entrada do festival, nos dias dos shows. Os fãs contam com a opção Combo Promocional, que dá direito a assistir aos três dias do festival. Também está disponível para todo o público a Entrada Social, mediante a entrega de um agasalho ou cobertor na entrada do festival, destinado à Instituição Cruz Vermelha de São Paulo.

Acesse Best of Blues and Rock e siga as redes sociais do festival @bestofbluesandrock para conferir as atrações e horários em cada dia do festival.

SERVIÇO:

Best of Blues and Rock 10 anos

bestofbluesandrock

Data: Dias 2, 3 e 4 de junho de 2023

Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral -Ibirapuera – São Paulo

Classificação: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal)

Ingressos: a partir de R? 450,00 (meia-entrada)

Vendas online: Link ou na bilheteria na entrada do festival, nos dias dos shows.

Parcelamento em até 10x nos cartões Visa, MasterCard, American Express e ELO.

Realização: Dançar Marketing

Importante: adquira seus ingressos na plataforma oficial. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas.