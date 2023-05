Defesa Civil implanta núcleo de prevenção a riscos nos bairros Vila Nova Bonsucesso e Parque Mikail

Técnicos da Defesa Civil de Guarulhos promoveram neste domingo (28) e segunda-feira (29) encontros com 110 moradores da Vila Nova Bonsucesso e do Parque Mikail para implantar o Núcleo de Proteção de Defesa Civil (Nupdec). Ao longo do ano, grupos de munícipes que vivem em áreas de risco da cidade serão treinados para agir na prevenção e combate a enchentes, incêndios e desastres naturais.

O curso consiste em mobilizar a população no estudo do território e na identificação de perigos, mapeamento de pontos seguros e rotas de fuga para casos de emergência, adoção de sinalizações para alertar a vizinhança sobre problemas, como apitos e grupos virtuais, além de aprenderem noções básicas de segurança, como as melhores formas de guardar seus bens e se proteger de descargas elétricas em dias chuvosos, e também como prestar socorro a pessoas em situações de risco.

De acordo com o agente Gildo Soares, o objetivo é preparar as vizinhanças para que se comuniquem de maneira eficiente e fiquem seguras. “O treinamento gera resiliência e o sentimento de coletividade nos moradores, integrando-os numa causa voluntária muito necessária para o seu bem-estar. Faremos ao menos dez encontros com os núcleos, todos voltados ao risco específico de cada bairro”, explicou.

Defesa Civil

Na próxima sexta-feira (2) será a vez do Parque das Nações receber o núcleo. Para sugerir um bairro ou acionar a Defesa Civil, ligue para (11) 2461-9268, e, para acionar os agentes em casos de emergência, disque 199.