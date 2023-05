Guarulhos prorroga a campanha de vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Guarulhos prorroga a partir desta quinta-feira (1°) a campanha de vacinação contra a gripe no município até o dia 30 de junho. Toda a população com mais de seis meses de idade pode receber o imunizante, que está disponível no Ambulatório da Criança, no Centro, e em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto na Cavadas, que passa por reformas.

A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal da Saúde nesta terça-feira (30) após o governo do Estado de São Paulo confirmar a prorrogação da campanha em razão da baixa cobertura vacinal, que atualmente está em 32,9% em todo o Estado.

Desde o início da imunização contra o vírus influenza, Guarulhos aplicou 178.560 doses do imunobiológico, o que representa 33,34% de cobertura vacinal no município. Com a nova data, a Secretaria da Saúde pretende intensificar ainda mais as ações para alcançar a meta de imunizar 90% do público elegível.

Imunização

A Prefeitura reforça que a vacina contra o vírus influenza é segura e eficaz. Devido à alta capacidade de mutação do vírus, que modifica suas características ao longo do tempo, é fundamental realizar a imunização anualmente, visto que a cepa H1N1 utilizada em 2023 é diferente daquela empregada na produção das vacinas no ano anterior.

No caso das gestantes, a vacina não representa riscos adicionais. Estudos indicam que, além dos benefícios para as mulheres, a imunização contra o vírus influenza proporciona uma proteção superior a 60% nos primeiros seis meses de vida dos bebês nascidos de mães vacinadas. O imunizante pode ser administrado em qualquer momento da gestação e também no puerpério, que é o período de 45 dias após o parto.

O vírus

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório com grande potencial de transmissão que é responsável por elevadas taxas de hospitalização em todo o Brasil. Dentre as variantes, influenza A e B são as principais causadoras de epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável por grandes pandemias. Dentre os subtipos do vírus influenza A, atualmente o H1N1 e o H3N2 são os que circulam de maneira sazonal e infectam humanos.

A Secretaria da Saúde alerta para os principais sintomas da gripe, que são febre, tosse, dor na garganta, no corpo e na cabeça. Em caso de suspeita o munícipe deve se dirigir a um dos serviços de pronto-atendimento de Guarulhos, cujos endereços podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/servicos-de-pronto-atendimento-e-upas, para receber o suporte médico necessário.

Serviço

Durante a campanha contra o vírus Influenza o horário de vacinação nas UBS de Guarulhos será das 8h às 16h. A unidade Flor da Montanha, entretanto, fará vacinação até as 19h, enquanto que o Ambulatório da Criança e as UBS Vila Galvão, Paraventi e Tranquilidade atenderão até as 18h.

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Já o Ambulatório da Criança está localizado na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.