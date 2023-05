Intensa programação cultural celebra os 86 anos do Teatro Padre Bento

Para celebrar os 86 anos do Teatro Padre Bento, a Prefeitura de Guarulhos reúne artistas das mais variadas linguagens no dia 4 de junho, domingo, das 10h às 20h, com intensa programação cultural gratuita e aberta ao público.

Roda de choro, exibição de filmes sobre o antigo sanatório e o Teatro Padre Bento com roda de conversa, espetáculos de teatro, música, workshop de fotografia, caminhada pelo roteiro histórico do complexo com monitores da Associação Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico e sarau com membros da Academia Guarulhense de Letras (AGL) integram as atividades, programação com rico recorte das manifestações culturais da cidade.

Programação

86° Aniversário do Teatro Padre Bento

10h – Abertura

10h20 – Roda de choro do Teatro Padre Bento

13h30 – Exibição de filmes e roda de conversa

· Onde a Esperança Mora (1948) |13 minutos| Classificação livre

· Chão de Estrelas: O Teatro Padre Bento. Direção: Marcos Campos| Ano: 2017| 25 minutos |Classificação livre

15h – Peça teatral – Os Saltimbancos, com o Grupo InCenna

15h30 – Caminhada – passeio histórico com a AAPAH

16h – Sarau da Academia Guarulhense de Letras

16h às 18h – Workshop de fotografia com Edvaldo Oliveira

18h – Música com Jhank Mencrofone

19h – Música com Giuliana Geronazzo

20h – Peça teatral – O Sétimo Jurado, com o Grupo InCenna

Histórico

O Teatro Padre Bento foi criado em 1937, o primeiro da cidade, com o objetivo de ser opção de lazer para os hansenianos do Sanatório Padre Bento, para onde eram levados os doentes de hanseníase, que na época eram separados da sociedade. Também já funcionou como Cine Padre Bento, com bailes realizados no espaço.

A construção teve contribuição dos próprios internos, que queriam um espaço com atividades culturais para entretenimento. Eles fabricaram boa parte dos móveis e produziram as pinturas decorativas e os materiais técnicos. Com o controle da hanseníase, na década de 1960, o local, antes restrito aos pacientes, foi aberto à comunidade local.

O Teatro do Padre Bento, centro de referências culturais e arquitetônicas da cidade, é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) e pelo Conselho Municipal do Patrimônio de Guarulhos.

Localizado na rua Francisco Foot, 3, o Teatro Padre Bento foi reinaugurado durante as comemorações do aniversário de 447 anos de Guarulhos.