Guarulhos abre quatro UBSs no sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (3) quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas para prestar atendimento à população pelo programa Saúde Agora. As UBS São Ricardo, Continental, Cidade Seródio e Pimentas estarão em funcionamento das 8h às 16h, sendo que cada uma delas está localizada em uma região de saúde para contemplar os munícipes de toda Guarulhos.

Entre os serviços prestados, somente consultas médicas e os exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek). Para retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e de glicemia mediante pedido médico e vacinação, seja de rotina, contra a influenza (gripe) ou a covid-19, basta os usuários se dirigirem ao serviço.

Vale ressaltar que recentemente a vacinação contra a meningite C foi ampliada para professores e agentes de ensino e que adolescentes de 15 a 19 anos, bem como crianças de até dez anos e profissionais da saúde que ainda não foram vacinados, também devem tomar a dose única contra a doença.

As UBS também realizam por demanda espontânea testagem rápida para a detecção de covid-19, hepatites B e C, HIV e sífilis, além do exame para diagnosticar tuberculose. A UBS Pimentas fará busca ativa de sintomáticos respiratórios na região.

Em relação às ações de educação desenvolvidas nas unidades, as UBS Continental e Cidade Seródio abordarão a saúde bucal e a UBS Pimentas destacará a tuberculose e a doação de sangue. Já a UBS São Ricardo fará palestra sobre a importância da preservação do meio ambiente e da reciclagem em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

Serviço

UBS São Ricardo

Rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4 – Vila São Ricardo

UBS Continental

Rua Pessegueiro, 111 – Parque Continental II

UBS Cidade Seródio

Avenida Coqueiral, 111 – Cidade Seródio

UBS Pimentas

Rua Jaboatão, 84 – Pimentas