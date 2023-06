Guarulhos deverá ter escritório de representação em Brasília

Os vereadores da Câmara de Guarulhos aprovaram, em duas Sessões Extraordinárias realizadas para a tarde desta quarta-feira, 31/05, o projeto de Lei 1580/2023, que cria um escritório de representação de Guarulhos em Brasília. Programado para integrar a estrutura da Secretaria Municipal de Governo, o espaço servirá, entre outras ações, para agilizar a intermediação de emendas parlamentares em benefício da cidade.

Também foi votado e aprovado em dois turnos o texto substitutivo ao PL 1581/2023, que reavalia o quadro de assessoramento previsto no projeto, com a redução de três para dois cargos públicos de assessor de gabinete de livre provimento em comissão. Estes profissionais atuarão na Secretaria de Articulação e Representação do Município de Guarulhos na Capital Federal.

O terceiro projeto discutido, votado e aprovado em definitivo foi o PL 1349/2023, que altera a Lei 7550/2017 referente à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Com leste dispositivo, foi criado o Departamento de Futebol Amador na pasta. As três proposituras seguem para sanção do prefeito Guti (PSD)

No início dos trabalhos, o presidente Ticiano Americano (Cidadania) deu posse ao vereador Elias Costa (Patriotas), que por 15 dias assumirá o posto do colega de partido Sérgio Magnum, licenciado durante o período. O vereador Geraldo Celestino (PSC) ocupará o posto de secretário pertencente a Magnum na Comissão Técnica Permanente de Segurança Pública.

Ticiano Americano também comunicou que o prefeito Guti estará ausente durante o período de 31 de maio a 4 de junho, em viagem oficial, ficando em seu lugar, neste período, o vice-prefeito Prof. Jesus (Republicanos).