Prefeitura abre processo seletivo para comercialização de alimentos no Lago dos Patos

A Prefeitura de Guarulhos receberá até o dia 13 de junho as inscrições para a comercialização de alimentos e comércio ambulante na região do Lago dos Patos, na Vila Galvão. Os editais com as informações completas foram publicados no Diário Oficial de 26 de maio, que pode ser consultado em https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1746722633.pdf.

Para o processo seletivo de comercialização de alimentos são dez vagas para o período matutino, das 6h às 17h59, e outras duas para o período noturno, das 18h às 5h59. O edital especifica que as vendas acontecerão na rua Francisco Gonzaga Vasconcellos e é necessário ter veículo apropriado. Os interessados podem conferir todas as especificações para a concorrência no edital de chamamento nº 13/2023-SDU04.01.

Já para comércio ambulante são nove vagas para o período matutino, das 6h às 17h59, e seis para a venda no período noturno, das 18h às 05h59. As vagas são para comercialização na praça Cícero Miranda e as informações completas estão no edital de chamamento nº 14/2023-SDU04.01.

Documentação

As inscrições deverão ser protocoladas no Fácil, com os originais e cópias os documentos a seguir:

a) Requerimento para inscrição no edital de chamamento;

b) RG;

c) CPF;

d) Título de eleitor;

f) Comprovante de endereço;

g) CNPJ (quando for o caso);

h) Laudo médico comprobatório de aptidão ao trabalho, quando for o caso de pessoa com deficiência.