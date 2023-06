Prefeitura interdita o Teatro Nelson Rodrigues para reformas

No início desta semana a Secretaria de Cultura de Guarulhos interditou o Teatro Nelson Rodrigues, na Vila Galvão, para reformas. A interdição seguiu diagnósticos e recomendações da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, em visita técnica ao espaço.

Patrimônio tombado da cidade, o Teatro Nelson Rodrigues foi inaugurado em 1981. De acordo com o prefeito em exercício e secretário de Cultura, Professor Jesus, o espaço está em fase de inventário e, por isso, possui condições legais e técnicas para realização das devidas manutenções. “O bem tombado tem seu valor de patrimônio histórico, cultural e arquitetônico; qualquer tipo de intervenção deve considerar sua originalidade”, observou Jesus.

Além do teatro, outros espaços que compõem o Complexo Cultural do Lago de Vila Galvão, como o Centro Permanente de Exposições de Arte Prof. José Ismael, o Museu Histórico Municipal e a Biblioteca Paulo do Carmo Dias, também passarão pelas manutenções necessárias.

Tanto a reforma do teatro quanto dos demais equipamentos públicos objetiva garantir a segurança de frequentadores e ocupantes dos espaços, que ficarão fechados até nova avaliação da Defesa Civil. As atividades agendadas por coletivos e artistas nos equipamentos do complexo serão remanejadas conforme a disponibilidade e de forma a atender a todos.

Com a reforma, o teatro voltará a receber ainda mais espetáculos de forma ainda mais segura e adequada.