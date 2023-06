Adamastor recebe o espetáculo ‘O Lago dos Cisnes’ neste mês

Toda a beleza e a delicadeza do balé clássico estão reunidas no espetáculo O Lago dos Cisnes, produção inédita do Russian State Ballet em turnê por várias cidades brasileiras que chega ao Brasil com única apresentação em Guarulhos no dia 13 de junho, terça-feira, às 19h, no Teatro Adamastor. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://www.bilheteriaexpress.com.br/.

O Russian State Ballet conta com dez solistas das principais companhias russas, como Bolshoi, Mariinsky, Alexandrinsky, Stanislavski e Kremlin, que apresentam os melhores momentos do encantador espetáculo.

Considerada uma das mais belas e icônicas obras de todos os tempos, O Lago dos Cisnes é um espetáculo que encanta o público do mundo inteiro há mais de um século. Com sua estética elegante e enredo emocionante, a peça narra a história da jovem princesa Odette, transformada em cisne por um feitiço cruel. Com bailarinos de primeira linha e belos cenários, o Russian State Ballet Tour Brasil promete uma experiência única e inesquecível aos espectadores.

Criado pelo compositor russo Peter Ilyich Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes teve muitas adaptações ao longo dos anos. Mais de 40 companhias internacionais já apresentaram o espetáculo pelo mundo, e a versão do Russian State Ballet é amplamente aclamada pela sua qualidade.

A apresentação do Russian State Ballet de O Lago dos Cisnes conta com o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos por meio do programa Mais Futuro.

Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp (11) 98181-9723.

O Centro Municipal de Educação Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.