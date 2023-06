Alunos da EPG Pimentas exploram diferentes espaços brincantes e de aprendizagem

Proporcionar espaços lúdicos para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças por meio de experimentações, descobertas e brincadeiras. Foi com esse intuito que a EPG Pimentas, no Jardim Nova Cidade, preparou uma série de diversões para mais de 500 alunos da educação infantil e do ensino fundamental na semana passada. As atividades aconteceram em diferentes ambientes e envolveram todas as turmas.

As crianças socializaram tanto dentro como fora da escola, com passeios ao Parque Fracalanza, ao Zoológico de Guarulhos e ao CEU Pimentas, que é integrado à EPG homônima.

Com o apoio da gestão escolar, os professores da EPG Pimentas focaram no resgate de brincadeiras tradicionais, como amarelinha, corrida dos bambolês, batata-quente, circuito, dança da cadeira, pega-tampinhas, corrida do saci, jogo da mímica e piquenique no parque, entre outras que fizeram parte da programação da Semana Mundial do Brincar.

“A ideia era trabalhar essas atividades a fim de vivenciar plenamente a infância, que está tão envolvida pela tecnologia. E, a partir dessa perspectiva, propiciar o livre brincar e soltar o imaginário. O objetivo foi ver as crianças explorando e vivenciando essas experiências em diversos espaços”, destacou Gustavo Grimaldi, professor do 1º ano.

A professora Izabel Cristina Lisboa levou sua turma do Estágio II para brincar ao ar livre, no parque da escola, o que garantiu a movimentação e a interação dos alunos. Por toda área externa foram montadas cabanas com tecido de TNT, como se fossem casinhas, permitindo ao educando brincar, desenvolver a função simbólica e aprender de forma lúdica.

“Hoje em dia as crianças têm brincado bastante com jogos de celular em suas casas, por isso nossa ideia foi trazê-las para participarem de brincadeiras coletivas, que desenvolvam a curiosidade e a autonomia, e que possam trabalhar as suas expressões corporais e verbais. Nós confeccionamos um ioiô e a maioria da turma não conhecia esse brinquedo e como era divertido. Com o atual acesso fácil e ágil à tecnologia, percebemos que os alunos ficam ansiosos, não querem esperar, o que acreditamos que seja por conta do excesso do uso do celular. Portanto, é essencial usufruir desses espaços brincantes, que promovem maior aprendizagem na escola”, explicou Izabel sobre a importância de desfrutar a infância e construir memórias afetivas.

Em parceria com o CEU Pimentas, as crianças participaram ainda de atividades essenciais para o processo de ensino e aprendizagem, embasadas na proposta curricular da rede municipal.

Além disso, na sala de ginástica, juntamente com o professor de educação física, os alunos se divertiram com o circuito de brincadeiras, além de aproveitar os espaços abertos.