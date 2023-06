Conheça o roteiro ‘além-praia’ de São Sebastião

As praias são lindas, mas não são os únicos atrativos de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Incluindo natureza, cultura e gastronomia, o destino surpreende pela quantidade de “atividades secas” que oferece. Para essa época do ano, em que as temperaturas estão mais amenas, as opções passam por desbravar trilhas numa imersão na mata atlântica; voar de paratrike para ver as praias do alto; passear de barco até ilhas paradisíacas ou para avistamento de baleias; visitar o centro histórico muito bem preservado; percorrer de carro, sem pressa, a Rio-Santos parando nos mirantes para contemplar a vista; conhecer um pouco da cultura caiçara e se deliciar com uma gastronomia rica em frutos do mar.

Para um final de semana, a sugestão é começar o sábado com uma trilha de Maresias a Paúba (ou de Paúba a Maresias) passando por dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. É um percurso de dois quilômetros (somados ida e volta) de nível fácil, indicado para pessoas de todas idades que queiram conhecer “in loco” a natureza do litoral norte, afirma Fabrício Barbosa, guia turístico no município.

“A trilha é lindíssima, com mirantes e, inclusive, é possível avistar as ilhas de Alcatrazes e Montão de Trigo. Além disso, é uma atividade informativa porque os guias contam a história da região, das ilhas e dos moradores tradicionais, os caiçaras”, frisa. O percurso, dura, em média, três horas. Há opção para grupos a partir de duas pessoas. O site turismosaosebastiao.com.br tem a lista de agências e receptivos para os passeios.

Outra dica é a trilha do Ribeirão de Itú, em Boiçucanga, uma das mais exploradas em São Sebastião. Leva a três cachoeiras de águas cristalinas: Pedra Lisa, Hidromassagem e Samambaiassu. Até a primeira cachoeira, a Pedra Lisa, a trilha é nível fácil e curta (pouca mais de meia hora a partir da Estrada do Cascalho, onde se estaciona o carro). Para os mais aventureiros, a sugestão é seguir pela trilha, que se torna mais difícil. Mesmo que o projeto não contemple banho, vale a pena pela beleza das quedas d´água no meio da mata atlântica. É uma energia renovadora.

Após o almoço, que pode ser à beira-mar em São Sebastião, a sugestão é um passeio pelo centro histórico. Além dos casarões antigos e preservados, da igreja central, o píer abriga mais de dez canhões da artilharia imperial portuguesa usados na defesa da colônia da invasão de piratas. É um verdadeiro mergulho na história do Brasil colonial. Num trecho de sete quadras, são oito bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ressalta Vagner Gonçalves, guia especialista em patrimônio cultural.

Entre os imóveis tombados, está a Casa das 13 Janelas e 3 Portas, um imóvel com forte influência da arquitetura portuguesa. “O curioso é que as três portas da fachada principal são falsas. A casa teria sido construída para moradia de um político muito popular na época. E, como muita gente tinha o hábito de ouvir por trás das portas, ele pediu a construção das portas falsas”, conta. Perfeito terminar o passeio em um café que funciona no sobrado do Praia Hotel, um edifício do século 18 também da arquitetura portuguesa.

No domingo, a dica é fazer um passeio de barco para as ilhas de São Sebastião. E tem novidade. Agora é possível também atracar na Ilha Montão de Trigo, uma das mais afastadas da costa e a única habitada de São Sebastião. Os poucos moradores vivem da pesca artesanal e desfrutam de águas transparentes, que atraem mergulhadores. Conta com quiosque para receber os turistas, que lá podem desfrutar da comida caiçara à base de peixes e frutos do mar.

Gastronomia

Para os casais que vão comemorar o Dia dos Namorados em São Sebastião, há várias opções gastronômicas. O Restaurante Canoa, um dos mais tradicionais da cidade, localizado na rua da Praia, se autointitula como uma casa que cultua a culinária caiçara em sua melhor lembrança. Especializado em frutos do mar, também tem pratos à base de carne, como o filé à parmegiana, perfeito para essa época de temperatura mais amena, sugere Pedro Farha, representante dos Bares e Restaurantes no Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de São Sebastião. A carta de vinhos é completa e há opção vegetariana.

Para experimentar a culinária caiçara que é referência em todo litoral norte, a indicação é o Taioba Gastronomia. Quem comanda a cozinha é o renomado chef Eudes, bastante conhecido do público por suas participações em programas de televisão sobre gastronomia. É o lugar certo para experimentar pratos com frutos do mar muito frescos e também com a taioba, planta que dá nome à casa. “Para uma entrada, sugiro o bolinho de taioba, que é uma delícia”, afirma Pedro.

Em Maresias, a dica é o Badauê Restaurante, com um cardápio eclético: peixe, frutos do mar, sushi e pizza. Localizado à beira-mar, é uma opção para um jantar romântico, praticamente com os pés na areia, mas com o aconchego que se espera para essa época do ano já que a construção é toda em madeira e sapê.

Outra sugestão em Maresias é o Gaya Gastronomia Y Arte, que serve frutos do mar, carnes, massas, pokes, faz releitura de pratos clássicos e tem várias opções veganas. Para uma noite de temperatura mais amena, vai bem o carré de cordeiro temperado com cerveja e especiarias ou o risoto de taioba com camarão. Já para o almoço, a pedida pode ser o polvo com arroz ou curry vermelho com frutos do mar. Uma sugestão veggie é a o Timbal Gaya, uma fusão de sabores em camadas de texturas diferentes. O prato leva tabule de quinoa, chucrute ayurveda, cogumelos marinados e abacate em cima de uma camada de batata salmão. Para harmonizar, drinks e vinho.

Para os casais que buscam um ambiente mais descontraído, a sugestão é o Restaurante Bar Taberna, também em Maresias. É uma casa temática viking com música ao vivo, o que por si só já é uma atração. No cardápio, stake house, hambúrgueres artesanais, porções, drinks e cervejas.

Tranquilidade

Aproveitando o período de baixa temporada de praia, São Sebastião é garantia de destino mais tranquilo para feriados como o do Corpus Christi e para comemorar o Dia dos Namorados. Há diversos meios de hospedagem aconchegantes que são perfeitos para curtir a dois. Há, também, a opção de contratar passeio de barco privativo, que inclui um espumante para o casal celebrar a vida.

O que fazer sem entrar na água

1 – Trilha no Parque Estadual da Serra do Mar. A pé ou de bike, o turista faz uma imersão na natureza exuberante em pleno Parque da Serra do Mar, maior corredor biológico da Mata Atlântica no Brasil;

2 – Aventura no ar no paratrike. Com o voo duplo, todo turista pode tornar realidade o sonho de voar e conhecer as praias do litoral norte do alto;

3 – Passeio de barco. Uma experiência no mar sem, necessariamente, entrar na água, e que leva a ilhas paradisíacas. Há passeios para 4 ilhas (Ilha Montão de Trigo, Ilha dos Gatos, Ilha das Couves e As Ilhas) e para 3 ilhas (Ilha dos Gatos, Ilha das Couves e As Ilhas);

4 – Avistamento de baleia. Começou agora em junho a época em que os cetáceos costumam visitar o litoral norte em busca de águas mais quentes para se reproduzirem;

5 – Passear de carro pela rodovia Rio-Santos para contemplar a natureza. Há diversos mirantes que oferecem vistas deslumbrantes das praias;

6 – Centro histórico bem preservado. São sete quadras com construções coloniais portuguesas e muita história da época que o Brasil era colônia;

7 – Conhecer a cultura caiçara. Em várias praias é possível acompanhar a chegada de barcos de pesca e conversar com os pescadores.

Serviço

Para contatar guia e agência e outras informações turísticas em São Sebastião, acesse o site turismosaosebastiao.com.br ou o perfil no Instagram @turismosaosebastiao