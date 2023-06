Prefeitura lança o Arraial Guarulhos em evento no Bosque Maia

A tarde desta sexta-feira (2) ficou marcada pelo lançamento da edição 2023 do Arraial Guarulhos, evento que reuniu autoridades, servidores, jornalistas e os sanfoneiros da Cia. Chegança no Viveiro Educador do Bosque Maia. Neste ano o Arraial Guarulhos acontece nos dias 16, 17 e 18 de junho no próprio bosque com mais de cem violeiros, festival de quadrilhas e cerca 150 culinaristas caipiras.

Organizado pela Prefeitura, o Arraial Guarulhos promove uma experiência da cultura popular com curadoria artística do folclorista e produtor guarulhense Diego Dionísio, da Tádito Produções. “O arraial já se tornou referência no município, principalmente por reunir artistas locais, o movimento quadrilheiro e grupos de cultura popular tradicional do interior paulista”, explicou o secretário de Cultura, Professor Jesus.

Nesta edição a programação contempla o Espaço Viola, a Arena Junina e intervenções itinerantes, além de dez espaços de culinária que contemplam ranchos tropeiros de diferentes regiões do Estado. Quinze atrações fazem parte da programação: violeiros, sanfoneiros, duplas de violas, quadrilhas juninas, trios de forró pé-de-serra e grupos de teatro e circo para intervenções e brincadeiras juninas.

O festival dispõe de culinaristas que produzem doces caseiros, bolos caipiras, broas, pamonhas, café caipira, virados, afogados, galinhadas, feijão tropeiro, farinha de mandioca, torresmo, feijão, couve refogada, arroz tropeiro, farofa, feijão gordo, porco atolado, torresmo, polenta com molho, linguiça, costelinha de porco, couve e quirerinha, entre outras iguarias típicas da ocasião e dos costumes da roça.

Atrações

O festival de quadrilha reúne cerca de 300 dançantes populares deste movimento com grupos que vêm de São Paulo, São Vicente, Santos e São José dos Campos. As quadrilhas são feitas por comunidades que reúnem 50 casais cada e têm como características o espetáculo e produções luxuosas, com roupas juninas, ensaios e passos marcados.

No Espaço Viola acontecem apresentações de grandes nomes da música caipira da cidade, como Quarteto Raiz, Vera Bianca e a Orquestra de Violeiros Coração da Viola. A Cia. Chegança também traz pela primeira vez a Guarulhos o Auto de São João, dramaturgia criada por meio de pesquisa do folclore paulista e da cultura popular.

Sobre o arraial

O Arraial Guarulhos é um projeto de pesquisa e produção artística do guarulhense Diego Dionísio, que ao longo de 20 anos vem trabalhando com os temas cultura popular, folclore e patrimônio imaterial no Brasil.

“A ideia vai além de promover um evento junino; a proposta é fazer desses três dias de festa uma experiência multissensorial, na qual o público também dança, canta e vivencia o festejo popular”, diz Dionísio, curador artístico do evento.

A partir de sua trajetória e coordenação por anos do projeto Revelando São Paulo e na produção da Virada Cultural, Dionísio atua como curador artístico de projetos da Rede Globo, como o Arraial Arte na Rua, realizado em São Paulo, Pirapora do Bom Jesus e Guarulhos.

Programação completa

Espaço de Culinária e Intervenções Artísticas

Sexta, dia 16 de junho

19h – Quarteto Raiz

20h – Quadrilha Sacode a Poeira

21h – Quadrilha de Patins

21h30 – Forró Saruê

Sábado, dia 17 de junho

13h – Orgulho Caipira – Amarildo

15h – Trevo em Flor

16h – Quadrilha Tia Lu

18h – Orquestra Coração da Viola

19h – Quadrilha Asa Branca

20h – Quadrilha Tia Bola

21h – Vera Bianca

Domingo, dia 18 de junho

12h – Cia. Tádito Convida Ina e Marcelo

13h – Tonico e Tinoco – uma história cantada

14h – Quadrilha Tia Tânia

15h – Forró Trio Jaçanã – pé-de-serra

16h – Quadrilha Tia Tânia

17h – Quadrilha São Pedro

18h – Cia. Chegança

19h – Quadrilha Sacode a Poeira

Serviço

Arraial Guarulhos

De 16 a 18 de junho

Horário: das 9h às 22h

Local: Bosque Maia

Endereço: avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro, Guarulhos

Entrada franca

Informações: www.arraialguarulhos.com

Instagram: @arraialguarulhos