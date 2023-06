Guarulhos terá uma programação especial com muito entretenimento, lazer e ações sociais no Internacional Shopping

Localizado em Guarulhos, zona metropolitana de São Paulo, o Internacional Shopping oferece diversas atividades para os clientes e moradores da região, garantindo a diversão todos os dias para o público de todas as idades.

Todo segundo e quarto domingo do mês, é possível apreciar um musical infantil que acontece na Praça de Alimentação às 15h. Os temas variam a cada sessão e são gratuitos. Além disso, às quintas feiras, o Internacional Shopping conta com um palco do incrível evento “Música na Praça”, que acontece às 19h, com música ao vivo na Pracinha do Inter, em que é possível apreciar um ambiente ao ar livre ou na própria Praça de Alimentação.

Para animar ainda mais o dia dos namorados, o Internacional Shopping prepara no dia 10 de junho, às 8h, um super aulão em parceria com a Smart Fit, em que os casais poderão curtir um treino de Hiit, com zumba e Fit Dance. Para participar basta se inscrever gratuitamente no aplicativo do empreendimento e aproveitar para celebrar o amor e cuidar da saúde ao lado de quem você ama.

Sempre de segunda a sexta, quem aproveitar para almoçar no empreendimento, das 12h às 14h, é possível garantir um desconto de 50% no estacionamento do Inter. Para ganhar o desconto, o cliente deve pagar o estacionamento através do aplicativo do empreendimento.

Para trazer ainda mais conforto para todos os clientes, o Internacional Shopping criou próximo à entrada da Droga Raia, vagas exclusivas para autistas, além de implantar próximo a Smart Fit, a “Sala do Afeto”. Um espaço exclusivo para atender as crianças, adolescentes e adultos autistas, em um ambiente aconchegante e tranquilo para eles relaxarem com seus pais ou responsáveis no momento de agitação e ansiedade, por estarem fora do seu ambiente de conforto.

Além disso, para os pais de pet, o “Inter” também possui a “Praça Pet”, para os tutores realizarem suas refeições junto ao animal de estimação. O espaço possui toda ambientação para a alimentação dos bichinhos com: bebedouros e comedouros, álcool em gel para higienização, lixeira, cata cacas e grama artificial. Na frente do mercado Extra, o empreendimento implantou um ponto de arrecadações de artigos pet, como por exemplo: ração, cobertinhas, roupinhas e potinhos para gatos e cachorros, que serão destinados ao DPAN – Departamento de Proteção Animal de Guarulhos.