Latam estreia exposição de NFTs em Guarulhos

A Latam acaba de abrir mais um espaço na sua operação para dar oportunidades a talentos brasileiros e gerar impacto social. Durante um ano, a companhia exibirá em seu lounge instalado no aeroporto de Guarulhos (São Paulo) as artes digitais, os NFTs, desenvolvidos por meio do programa SocialCrypto.art, que angaria fundos para a comunidade do Morro Santo Amaro, no Rio de Janeiro (RJ).

Os primeiros trabalhos exibidos são de autoria dos artistas Talita Persi, Gean Guilherme e Herbert Amorim.

Este é o primeiro programa de arte digital com fim social promovido por uma companhia aérea no mundo.

Vice-presidente da companhia aérea Latam diz que divulgação de NFTs promove diversidade e inclusão

Todas as obras expostas no Latam Lounge Guarulhos acompanham um certificado de autenticidade que utiliza blockchain por meio de NFTs, a sigla em inglês para Token Não Fungível.

O novo formato, diretamente vinculado ao surgimento das criptomoedas, é uma tecnologia capaz de transformar qualquer tipo de mídia digital (arquivos, imagens, publicações, códigos, entre outros) em um item de valor único, que pode ser adquirido virtualmente, gerando um certificado digital de propriedade.

A cada quatro meses, a exposição será renovada com os trabalhos de mais três artistas indicados pela SocialCrypto.art. Para adquirir qualquer uma das obras utilizando criptomoedas, os passageiros devem acessar diretamente a plataforma de compra do programa, disponível por meio do QR Code fixado em cada uma das telas.

De acordo com Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Latam Airlines Group, a companhia aérea pensa em como promover a diversidade e inclusão, com os NFTs sendo uma oportunidade de reforçar o compromisso com o Brasil.

“Todos os dias pensamos em como podemos usar a voz e o espaço na Latam para ajudar mais gente e promover a diversidade e a inclusão. Foi assim que levamos a criatividade de chefs brasileiras para os aviões e é assim que agora inovamos com o trabalho digital desses artistas no nosso lounge em Guarulhos. Quando abrimos mais oportunidades para esses talentos, geramos impacto social e reforçamos o nosso compromisso com o Brasil.”

Galeria virtual busca mostrar os NFTs como ferramenta de fins sociais

A SocialCrypto.art é uma galeria virtual que busca ampliar a conscientização sobre o potencial das NFTs como uma ferramenta para uso com fins sociais. Além disso, oferece às pessoas uma oportunidade única de adquirir obras de arte digital autênticas.

Por meio do uso da tecnologia dos NFTs, a SocialCrypto.art direciona fundos para projetos sociais na favela e contribui para impacto social. É uma iniciativa que combina arte, tecnologia e responsabilidade social, criando novas possibilidades para a promoção do bem e a valorização da cultura e da comunidade.

E o Gean Guilherme, morador do Morro Santo Amaro, foi o pioneiro responsável por usar o trabalho em NFT para cunho social no Brasil.

“A iniciativa surgiu durante a pandemia, quando a favela estava em um momento delicado. Muitas pessoas perderam o emprego e a fome ficou próxima. Foi neste cenário que construí o projeto, um trabalho que reuniu tudo que aprendi sobre NFT, criptomoedas e impacto social. Disponibilizei as artes, as pessoas passaram a adquirir e fazer doações, e a SocialCrypto.art nasceu.”

As artes em parceria com a Latam Airlines podem ser conhecidas por meio do site oficial em parceira com a SocialCrypto.