Quinta do Olivardo comemora o Dia dos Namorados com jantar romântico na Rota do Vinho

A data mais romântica do ano está chegando e a Quinta do Olivardo, em São Roque, oferece uma experiência completa e encantadora para os casais que se amam. Com um cardápio especial, a casa traz o melhor da culinária portuguesa e pratos típicos da Ilha da Madeira, com um jantar especial e sofisticado no dia 12 de junho. Para completar o momento, o local conta com uma enorme variedade de vinhos e sucos de qualidade, produzidos na casa.

A atmosfera tranquila e acolhedora do espaço, é mais um diferencial. A iluminação quente, a decoração inspiradora, as velas acesas e as paisagens exuberantes que envolvem a Quinta, proporcionam um ambiente perfeito para as trocas de olhares apaixonados. Tudo isso, embalado por uma trilha sonora ao vivo, com muito MPB e sons que prometem transformar a noite em uma experiência memorável para os casais presentes.

“Eu sou um eterno apaixonado e não há nada que me deixe mais feliz do que preparar uma noite especial para celebrar o amor. Nossa casa é especialista em promover encontros inesquecíveis, com muitos momentos românticos e até pedidos de casamento. Adoramos esses momentos!”, afirma Olivardo Saqui, proprietário da casa.

O restaurante português fica localizado na Rota do Vinho, em São Roque e funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h. Aos sábados e domingos, das 10h às 18h. No Dia dos Namorados, excepcionalmente, o restaurante fica aberto até às 22h.Mais informações: (11) 4711-1100 – (11) 98856-3222.

Serviço:

Jantar Dia Dos Namorados

Dia: 12 de junho (segunda-feira)

Horário: das 19h às 22h

Local: Quinta do Olivardo – Estrada do Vinho, km 4 – São Roque, SP

Instagram: @quintadoolivardo

WhatsApp: (11) 98856-3222