Senai abre vagas para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial e Mecânico de Usinagem de Moldes para Plástico

A Escola Senai Celso Charuri, localizada no Jardim Presidente Dutra, abriu vagas para os cursos de Aprendizagem Industrial e Mecânico de Usinagem de Moldes para Plástico. O objetivo dos cursos são usina peças em materiais ferrosos, não ferrosos e materiais especiais para construção de Moldes para Plásticos, seguindo normas e procedimentos técnicos, de manutenção, segurança, meio ambiente e qualidade. A prova para o processo seletivo acontece no dia 25 de junho, ás 08, na unidade do Senai.

Unidades curriculares:

– Comunicação Oral e Escrita (40h)

– Matemática Aplicada à Usinagem (80h)

– Ciências Aplicadas à Usinagem (60h)

– Desenhos Técnicos 3D – CAD (240h)

– Fundamentos da Usinagem (180h)

– Controle Dimensional (80h)

– Usinagem em Máquina Convencionais (200h)

– Usinagem em Máquinas CNC (600h)

As inscrições devem ser feitas até às 21h do dia 12 de junho através do site www.sp.senai.br (clicando em processo seletivo e depois aprendizagem comunidade)

A carga horário do curso é de 1.600h (um ano em período integral). Para participar é necessário ter, no mínimo, 16 anos e máxima que lhe permita concluir o curso até 24 anos e estar no 9º ano do Ensino Fundamental até o início do curso.

Com inicio no dia 24 de julho, as aulas acontecem de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h, em período integral.