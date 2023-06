Festival gastronômico será a grande atração do feriadão e Dia dos Namorados; Campos do Jordão terá festival de vinhos

As regiões serranas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro deverão ser alguns dos destinos mais procurados por turistas no feriado prolongado de Corpus Christi e também no Dia dos Namorados, comemorados, respectivamente, nos próximos dias 8 e 12 de junho.

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que teve início nos três estados no último dia 2 de junho e prossegue até 30 de julho, tem 70 estabelecimentos espalhados por 29 municípios para quem busca opções gastronômicas variadas, que vão desde hambúrgueres, pizzas e pastéis a stinco de cordeiro e trutas preparadas com as mais variadas receitas. Veja se alguns deles estão na cidade que você visitará acessando www.saboresdamontanha.com.br.

No estado de São Paulo, quem visitar a estância climática de Cunha vai encontrar, além do clima característico da região e muita natureza, opções gastronômicas que combinam com o friozinho típico da estação. Além de excelente gastronomia, o Espaço Drão Restaurante funciona em um atelier descolado, onde o proprietário Gerwin de Koning produz lustres. Ele iniciou a arte com abajures para iluminar o seu primeiro Drão e hoje tem sua arte espalhada por todos os ambientes do restaurante.

O lugar participa do festival com a Truta Tai (R$ 59,50), assada na folha de bananeira ao molho Tai com arroz Drão, farofa de ervas frescas e chucrute caseiro. Para preparar a receita, Koning utilizou capim cidreira, folha de limoeiro, gengibre, curry, leite de coco, arroz integral, quinoa, chia, linhaça, berries, sementes de abobora, repolho, temperos, farofa de milho e ervas frescas.

Além de degustar essa iguaria típica das montanhas, os turistas poderão apreciar o ambiente aconchegante e intimista, especialmente à noite, quando inúmeros lustres e abajures iluminam o lugar, repleto de coleções de telas, cerâmicas e objetos que o proprietário trouxe ao Brasil após suas viagens mundo afora.

Virado de Frango e Vinhos

Em Minas Gerais, na cidade de Andradas, a Taverna Restaurante certamente irá agradar os amantes da boa cozinha mineira, com seu Virado de Frango (R$ 40,00), que leva farinha farinha de milho, cebola, alho, azeitona, milho verde e ora-pro-nóbis.

O restaurante fica bem situado, na Rua Gastronômica, reduto de bares, restaurantes e hamburguerias. Além de comidas típicas mineira e massas, a Taverna é um dos raros restaurantes a colocar em seu cardápio frutos do mar frescos, que são adquiridos semanalmente no litoral paulista.

Ainda em Andradas, que for para a cidade em busca de suas belezas naturais também poderá apreciar bons vinhos de inverno na Vinícola Stella Valentino, que disponibilizará ao público sua Harmonização de Vinhos (R$ 95,00) com direito a tábuas de queijos e frios (curado, brie e parmesão; salame, copa, peperoni, marmelada gourmet e damasco).

A harmonização acontece na secular casa onde várias gerações da família viveram. As histórias são contadas por José Procópio, quinta geração da família, que atualmente produz vinhos finos extremamente elegantes com uvas plantadas exclusivamente em Andradas.

Vinhos de Inverno na Mantiqueira

Por falar em vinhos, quem estiver por Campos do Jordão (SP) nos dias 16, 17 e 18 de junho poderá conferir o 2º Festival de Vinhos de Inverno, que será realizado no Grande Hotel Senac. Os ingressos já estão à venda na internet por meio do link anprovin.com.br/festival.

O evento, organizado pela Anprovin (Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno) com apoio da Sabores da Montanha, proporcionará aos amantes do vinho três degustações e uma taça personalizada, além da oportunidade de contato direto com sommeliers, produtores e especialistas do segmento. O valor do ingresso antecipado é de R$ 99,00/dia.

Grupo Sabores

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio da Azul Pagamentos e Revista Travel for Life, com apoio institucional do Portal Hora Campinas, Portal Turismo Sul de Minas e Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (MG).

A Sabores da Montanha, organizadora do festival, pertence ao Grupo Sabores, uma associação formada por empresários do setor gastronômico que trabalha na divulgação e valorização da gastronomia típica das cidades serranas.

O grupo também gerencia a Sabores da Serra Gaúcha e Sabores da Praia, que reúne os quatro municípios do litoral norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba), além da Sabores Rio, que contempla a cidade do Rio de Janeiro e os municípios litorâneos do estado.

Conheça os estabelecimentos participantes:

SÃO PAULO

Bananal: B de Bocaina, Santa Prosa

Campos do Jordão: Secreto Luxury

Cunha: Espaço Drão Restaurante e Ateliê, Kallas da Serra, Bethlehem, Restaurante do Gnomo

Espírito Santo do Pinhal: Empório Bacchi, Vinícola Guaspari

Queluz: Queijaria Santa Vitória

Santo Antônio do Pinhal: Pousada Quatro Estações

São Bento do Sapucaí: Vinícola Santa Maria

São Francisco Xavier: Destilaria Alquimistas da Serra, João de Barro Restaurante, Quintal da Prosa, BrewPub SP-50-BIER, Villa K2

MINAS GERAIS

Andradas: Casa Geraldo, Don Fonseca Burger & Grill, Minas Coffee Cafeteria, Pizzaria Tradicionalle, Soberano Steak House, Taverna Restaurante, General Beer, Pastelaria Mercadão, Restaurante Rio Branco, Café e Confeitaria Braga, Mirante da Serra, Delícias da Kaká, Vinícola Stella Valentino

Bom Jardim de Minas: Rancho Mineiro

Cambuí: Empório Portão de Cambuí, Pizzaria Nápoles

Caxambu: Embrasa, Boi Ralado

Cristina: Vendinha Cafeteria e Gastrobar

Extrema: Tulha da Serra

Gonçalves: Flor de Zucca, Fogo Aberto Restaurante, Odara Cervejaria, Restaurante Vitória, Maison Pio

Itajubá: The Gustta Foodtruck, Óikí Cafés Especiais

Itamonte: Encantamonte, Bela Serra

Itapeva: Bento´s Head Pub

Maria da Fé: Fazenda Maria da Fé, Pizzaria Casa Rosada, Fazenda Santa Helena

Monte Verde: BBQRoad Burguer e Osteria La Pianta

Passa Quatro – Chris Café & Cia

Passa Vinte: Pousada Caminho dos Ipês

Piranguinho: Pizzaria do Filipe

Poços de Caldas: Charcutaria Caldense, Porcaria e Choperia, Ziel Cervejaria, We Fratelli Cafés e Sorvetes, Casa do Açaí Café Beduíno

Santa Rita do Sapucaí: The Town Bar e Café

São Lourenço: Restaurante do Chico

São Thomé das Letras: Jardim Secreto

RIO DE JANEIRO

Visconde de Mauá – Babel Cozinha Autoral, Pousada Terras Altas, Armazém Mauá, Rosmarinus, Gosto a Gosto, Truta Rosa, Serra Gelada Fondues

SERVIÇO | 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA MONTANHA

Início: 2 de junho de 2023

Término: 30 de julho de 2023

Informações: (11) 9-5435-3665

www.saboresdamontanha.com.br | @saboresdamontanha_br