GCM Ambiental completa 14 anos com mais de 6 mil resgates de animais silvestres

A Inspetoria de Patrulhamento Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos completou 14 anos de defesa à fauna e à flora da cidade nesta segunda-feira (5) em uma comemoração repleta de homenagens a agentes no Paço Municipal, no Jardim Bom Clima. O aniversário, que coincide com o Dia do Meio Ambiente, destacou uma história com mais 6 mil animais silvestres resgatados.

Com fiscalizações preventivas, patrulhamentos e atendimentos a ocorrências por toda a cidade e em áreas de proteção permanente, a equipe trabalha diariamente pela conservação ecológica do município, cercado por remanescentes florestais da Mata Atlântica, como a Serra da Cantareira, que oferecem habitat para diversas espécies de animais ameaçados de extinção.

Desde o ano passado foram tirados de perigo 997 animais silvestres, o que inclui 337 aves, 338 mamíferos e 322 répteis que se perderam de seus habitats naturais, eram criados para venda ilegal ou que viviam irregularmente em cativeiros. No mesmo período foram combatidas 17 infrações ao meio ambiente e três queimadas, além de inibidas diversas tentativas de desmatamento.

De acordo com o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, os números apontam a eficiência do serviço na proteção à qualidade de vida dos moradores e do equilíbrio ecológico. Atualmente o monitoramento é amplo e conta com sistemas de geotecnologia e viaturas modernas. “Agradeço a todos os guardas ambientais e também à gestão do prefeito Guti, que não tem medido esforços para fortalecer nossa equipe com equipamentos de ponta e bons armamentos”, comentou.

O aniversário recordou uma série de ocorrências recentes que marcaram os agentes, como os resgates de um cachorro-do-mato em janeiro, que assegurou a vida dessa espécie selvagem ameaçada de extinção, e de um filhote de macaco da espécie sauá (Callicebus personatus), que vive em áreas limitadas e provavelmente não saberia sobreviver em área urbana.

“Todos os resgates são muito importantes para nós. No ano passado foram catalogadas mais 284 espécies de fauna silvestre em Guarulhos, somando 1.058 espécies que aqui vivem. Isso é um bioindicador de qualidade ambiental que devemos preservar”, pontuou o inspetor Sarmento, que está à frente da GCM Ambiental.

Acione a GCM Ambiental

O munícipe que encontrar algum animal silvestre e desejar denunciar deve ligar para a Central de Atendimento da Guarda Civil Municipal pelos telefones 2475-9444 ou 153, que funcionam 24 horas, todos os dias da semana.

Para os resgates de animais são utilizadas técnicas e equipamentos adequados a fim de capturar a espécie com segurança, garantindo sua integridade física. Após a contenção, os animais são prioritariamente libertados em seu habitat natural. Caso essa medida seja inviável por questões sanitárias ou de saúde, eles são entregues às equipes de biólogos e veterinários de instituições referenciadas, como zoológicos, centros de recuperação e de triagem.