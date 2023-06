Best of Blues and Rock realiza sua 10ª edição com apresentações históricas

A edição de 10 anos do Best of Blues and Rock terminou no último domingo (04) em grande estilo, com shows memoráveis de Buddy Guy, mestre do Blues que apresentou a turnê de despedida ‘Damn Right Farewell Tour’, e o também norte-americano Tom Morello. A qualidade do som e luz, e as projeções simultâneas dos shows, foram muito elogiadas pelo público que esteve presente, bem como pelos artistas que se apresentaram.

Ao longo de três dias, o público que lotou o Parque Ibirapuera, em São Paulo, pode ver também apresentações de outros grandes nomes da música internacional, como a banda Extreme que, além de clássicos como ‘More Than Words’, apresentou novas faixas do álbum ‘Six’ que será lançado esta semana. Steve Vai trouxe sua Hydra (guitarra com 3 braços, sendo 1 de 12 cordas, 1 de 7 cordas e 1 de quatro cordas, que funciona como um baixo elétrico), e mostrou no sábado todo seu virtuosismo. Goo Goo Dolls, atração de domingo, enlouqueceu os fãs com temas como ‘Iris’. Outra grande atração do evento foi a The Nu BluBand, liderada pela cantora Carlise Guy, filha do lendário guitarrista Buddy Guy.

A cena brasileira também foi representada no Best of Blues and Rocke teve, entre os participantes, as bandas Ira!, Dead Fish e Malvada, a talentosa Day Limns, a cantora e guitarrista Nanda Moura, além do blueseiro Artur Menezes que voltou ao festival após sua apresentação em 2017.

O festival é realizado pela Dançar Marketing, empresa com mais de 40 anos de atuação no mercado e referência na cultura e entretenimento do país. Para Pedro Bianco, organizador e criador do Best of Blues and Rock, “a edição de aniversário celebrou o Blues e o Rock durante um final de semana ensolarado, com as famílias curtindo boa música, com bandas de várias gerações e estilos. Foram fantásticos os encontros entre os artistas no palco: Gary Cherone e Nuno Bettencourt do Extreme e Steve Vai subiram ao palco com Tom Morello; já Tom Morello foi convidado por Buddy Guy para uma jam na noite de domingo. Buddy Guy trouxe sua filha Carlise e seu filho Greg ao palco para apresentações memoráveis! Foi uma grande satisfação ver e sentir a sinergia entre os artistas e o público presente! Vamos manter o festival e a chama do Blues e do Rock viva por muitas gerações!”

Ao longo do espaço preparado para receber o festival, o público contou com diversas opções de alimentação, cadeiras para descanso, bancos em meio ao gramado e lojinha de souvenires, além de diversos cenários para fotos, como logotipo luminoso do evento e cartazes espalhados no entorno do espaço.

O festival arrecadou ao longo dos três dias, cerca de 1 tonelada de agasalhos, que serão destinados à Instituição Cruz Vermelha de São Paulo.

O público PcD que compareceu ao Best of Blues and Rock contou com acesso prioritário com rampas à área exclusiva para PcD, banheiros com acessibilidade e área dos shows acessível.

O Grupo Record, tendo a Record TV como emissora oficial do evento, esteve no Best of Blues and Rock também com o R7.com, que montou o estúdio R7 Space, projetado para fazer a cobertura completa do festival, compartilhando notícias, destaques, entrevistas exclusivas, vídeos e muito mais no portal e nas redes sociais.

A revista Rolling Stone Brasil dedicou uma edição especial comemorativa para o festival, a qual foi distribuída gratuitamente durante os 3 dias do festival, aos amantes do Blues e Rock.

A 10ª edição do festival contou com importantes apoiadores como Jack Daniels e Spaten, respectivamente whiskey e cerveja oficiais do Best of Blues and Rock, além do apoio institucional da Sabesp e Fast Shop.

A Dançar Marketing agradece a toda equipe, artistas, parceiros e fornecedores por mais essa edição de sucesso e a partir de agora dá inicio aos preparativos da edição 2024! Até lá!

Clique aqui e acesse as fotos oficiais do festival e o vídeo de agradecimento da Dançar Marketing.