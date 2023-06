Drive-Thru Solidário arrecada mais de cinco mil peças no fim de semana

O Drive-Thru Solidário arrecadou mais de cinco mil itens para a Campanha do Agasalho no último fim de semana, dias 3 e 4, no Bosque Maia. Entre as peças estão roupas para adultos e crianças, calçados, brinquedos, bolsas e roupas de cama e banho, que foram encaminhadas ao galpão do Fundo Social de Solidariedade (FSS), equipamento responsável pela campanha.

A presidente do FSS, Elen Farias, reforçou a importância do ato solidário. “Todo mundo que se dispôs a doar fez a diferença na vida de muitas pessoas. Essas doações aquecem famílias inteiras, pessoas em situação de rua ou que, mesmo dentro de uma casa, não têm condições. Estamos aqui para atingir positivamente esse público”, disse.

Aqueles que compareceram ao local para realizar a sua doação receberam em forma de agradecimento uma muda de planta. Cerca de duas mil mudas foram distribuídas na ação em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). Entre elas estavam ipês-amarelos, urucuns, pitangas, uvaias e manacás.

As doações passam no momento por triagem e separação para, posteriormente, serem destinadas a pessoas em vulnerabilidade e também àquelas em situação de rua por meio dos equipamentos da Prefeitura de Guarulhos.

Arrecadação

A Campanha do Agasalho 2023 arrecada roupas, calçados, cobertores e outros itens para serem doados a famílias em vulnerabilidade social do município. As caixas para recebimento das doações estão distribuídas em mais de cem locais pela cidade e aqueles que queiram entregar seus itens podem verificar os endereços no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanhadoagasalho23.

Empresas e estabelecimentos comerciais e de serviços que tenham interesse em participar da campanha, que se estenderá até 31 de agosto, podem entrar em contato com o Fundo Social pelos telefones (11) 2472-5176 / 5177 / 5178.