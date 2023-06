Quatro UBS abrem neste sábado em Guarulhos pelo programa Saúde Agora

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jardim Paraventi, Jardim Paulista, Soberana e Soimco abrirão neste sábado (10) pelo programa Saúde Agora para prestar atendimento aos munícipes das quatro regiões de Guarulhos. As UBS funcionarão das 8h às 16h e contarão ainda com ações de educação em alusão às datas comemorativas do mês de junho.

Apenas consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente nas UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek). Serviços como vacinação, testagem rápida para detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico e curativos serão disponibilizados por demanda espontânea, sem agendamento.

Vale ressaltar que a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada no município até o dia 30 de junho. O imunizante está liberado para toda a população com mais de seis meses de idade. Além disso, recentemente a vacinação contra a meningite C foi ampliada para professores e agentes de ensino. Adolescentes de 15 a 19 anos, bem como crianças de até dez anos e profissionais da saúde que ainda não foram vacinados, também devem tomar a dose única contra a doença.

Para celebrar o Junho Marrom, mês que chama a atenção para a saúde ambiental, as UBS Paraventi e Jardim Paulista realizarão palestras nas salas de espera a fim de conscientizar os munícipes sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente. A unidade Soberana, por sua vez, fará ações educativas e orientações sobre o câncer de colo de útero, infecções sexualmente transmissíveis e testagens rápidas. Já a UBS Soimco realizará busca ativa de pacientes com tuberculose em toda área de abrangência da unidade, além de uma palestra na sala de espera abordando a importância do teste do pezinho nos recém-nascidos.



Serviço



UBS Jardim Paraventi

Rua Vila Lobos, 340 – Jardim Paraventi



UBS Jardim Paulista

Rua Itaguaí, 97 – Jardim Moreira



UBS Soberana

Rua Jaboticabal, 393 – Cidade Soberana



UBS Soimco

Rua Barão de Melgaço, 101 – Cidade Soimco