Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 7 de junho de 2023

CELEBRE AMBIENTAL EIRELI

OBJETO: (30% do Consórcio NOVAGRU) Serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem de água pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 3.607.897,46

CONSORCIO GUARULHOS SUSTENTAVEL

OBJETO: Serviços especializados em varrição manual e mecanizada, bem como, coleta de resíduos no Município de Guarulhos.

VALOR: R$ 2.312.692,89

ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: (35% do consórcio NOVAGRU) Serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem de água pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 2.247.259,07

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: 35% do consórcio Novagru – serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de águas pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 2.204.694,37

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: (50% do consórcio REPV GRU), prestação de serviço de recuperação de pavimentos, incluindo operação de tapa buracos, execução de recapeamento asfáltico de pequenos panos e execução de reparos de pavimentos intervalados.

VALOR: R$ 1.934.124,61

ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: (50% do consórcio REPV GRU), prestação de serviço de recuperação de pavimentos, incluindo “operação de tapa buracos”, execução de recapeamento asfáltico de pequenos panos e execução de reparos de pavimentos intervalados.

VALOR: R$ 1.934.124,61

CONSORCIO JFR ZARIF

OBJETO: Contratação de empresa para serviços especializados em engenharia (projetos e obras) para construção do corredor de ônibus Jamil João Zarif – referente Programa de Macrodrenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivu Guaçu – Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 1.217.213,63

FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: Serviços de conservação e manutenção de áreas verdes, áreas urbanizadas e áreas ajardinadas no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 821.923,47

ECR ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Consultoria para Supervisão Técnica, Ambiental e Social das obras constantes no programa de macrodrenagem e controle de enchentes do Rio Baquirivu – Guaçu – Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 404.899,31

GIDEP – GESTÃO INTELIGENTE DE DEVEDORES PÚBLICOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços, referente a 01/05/2023 à 31/05/2023 – parcela 04/25.

VALOR: R$ 248.444,21