Polícia apreende dinheiro e 7,5 mil metros de cabos irregulares que gerariam R$ 3 milhões à organização criminosa

Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (Dicma) de Mogi das Cruzes (Demacro) cumpriram, na terça-feira (6), oito mandados de busca e apreensão, relacionados às empresas envolvidas com uma associação criminosa criada para produzir e comercializar cabos e fios elétricos em desconformidade com as normas vigentes, gerando perigo concreto a um número indeterminado de pessoas, além de obtenção de lucro ilícito com a comercialização desses produtos. Os mandados judiciais foram cumpridos em Poá e Suzano, região da Grande São Paulo, durante as ações desenvolvidas na operação denominada “Corda Bamba”.

As investigações apontaram para identificação de oito alvos, que estariam envolvidos nas ações delituosas. Durante os trabalhos de polícia judiciária, os agentes apreenderam fios e cabos fabricados em desconformidade com as normas obrigatórias do IMETRO, sendo que no total foram recolhidos 7.538 metros do produto, os quais possuem um valor aproximado de produção equivalente a 1,3 milhão de Reais e um valor de venda próximo a 3 milhões de Reais.

Ademais, no transcorrer da busca foi localizado no interior de um armário de uma das empresas investigadas o montante de R$93.800 mil Reais e U$ 10.800 Dólares, em dinheiro.

Anote-se que o material apreendido apresenta riscos aos consumidores, podendo gerar prejuízos irreversíveis e gravosos (incêndios, curtos-circuitos, queima de eletrodomésticos e encarecimento da conta de energia).

Os responsáveis pelas empresas foram identificados e encaminhados para a Delegacia Especializada. Os trabalhos prosseguem com o objetivo de identificar e prender outros integrantes da organização criminosa.