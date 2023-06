Chegada do frio deflagra plano para atender pessoas em situação de rua

As próximas noites deverão ser as mais frias do ano em Guarulhos, de acordo com a Climatempo, com mínimas que podem chegar a 10 graus centígrados na sexta-feira (16) e 8 ºC no sábado (17), após a passagem de uma frente fria ao longo desta semana. Desta forma, a Prefeitura de Guarulhos disponibiliza três telefones da Operação Inverno para que a população possa entrar em contato com as equipes e informar sobre pessoas em situação de rua que precisem de auxílio.

O número (11) 2536-4110 funciona das 9h às 21h, enquanto que o (11) 2441-9396 recebe ligações das 21h às 9h. Por sua vez, o WhatsApp (11) 2087-7400 funciona 24 horas.

As baixas temperaturas acendem o alerta para os cuidados com a população mais vulnerável. O Serviço Especial de Abordagem Social já atua, normalmente, durante toda a semana com equipes que transitam duas vezes por dia pelos locais em que há maior concentração de pessoas em situação de rua. Quando é constatado um munícipe que necessite de atendimento, nas rondas ou por telefone, as equipes oferecerem acolhimento. Caso a pessoa não aceite ajuda, são ofertados alimentos e cobertores.

Guarulhos possui atualmente quatro acolhimentos para pessoas em situação de rua que, juntos, somam cerca de 350 vagas. Neles é possível se alimentar, fazer a higiene e se acomodar para descanso. Há ainda espaços de incentivo cultural e atendimentos socioassistenciais.

Para evitar a recusa por um local para passar a noite por não terem onde deixar seus pets, um dos equipamentos de acolhimento da Prefeitura recebe também, desde 2020, os animaizinhos. O Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Masculino Centro, situado na rua Francisco de Paula Santana, 44, tem capacidade para abrigar cem pessoas e 20 animais.