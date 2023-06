Guarulhos alerta para a baixa cobertura da vacinação contra a gripe

Em razão da baixa cobertura vacinal contra o vírus da gripe em Guarulhos, a Prefeitura reforça a importância da imunização como estratégia para evitar a proliferação e os casos graves da doença no município. Dados do último boletim epidemiológico, de 7 de junho, revelam que apenas 36,74% do público-alvo recebeu a dose da vacina até o momento, número considerado baixo pelos especialistas, haja vista que a meta é imunizar 90% da população.

A Secretaria da Saúde destaca que a vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe, é uma medida preventiva de extrema importância, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Além de reduzir o risco de complicações graves da doença, a imunização também contribui para minimizar a sobrecarga do sistema de saúde.

Desde o dia 15 de maio o imunobiológico contra o vírus causador da gripe está liberado para toda a população com mais de seis meses de idade em Guarulhos. As doses da vacina estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com exceção da Cavadas, que passa por reformas.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Valeska Aubin Zanetti Mion, destaca a segurança e a eficácia das vacinas. Segundo ela, “todos os imunizantes ofertados são testados e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) antes de serem distribuídos para a população e, portanto, são seguros”. Valeska ressalta ainda a importância de confiar nas informações científicas e no respaldo das autoridades sanitárias na hora de decidir pela vacinação.

Para aumentar a cobertura vacinal no município a Prefeitura de Guarulhos tem realizado busca ativa de pessoas não imunizadas, além de intensificar a divulgação da campanha. A participação da população no combate à desinformação também é essencial para alcançar a maior quantidade possível de pessoas.

O vírus

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório com grande potencial de transmissão e responsável por elevadas taxas de hospitalização em todo o Brasil. Dentre as variantes, as influenzas A e B são as principais causadoras de epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável por grandes pandemias. Dentre seus subtipos, atualmente o H1N1 e o H3N2 são os que circulam de maneira sazonal e infectam humanos.

A Secretaria da Saúde alerta para os principais sintomas da gripe, que são febre, tosse, dor na garganta, no corpo e na cabeça. Em caso de suspeita o munícipe deve se dirigir a um dos serviços de pronto atendimento de Guarulhos, cujos endereços podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/servicos-de-pronto-atendimento-e-upas.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.