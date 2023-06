Guarulhos abre mais 120 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Sebrae, recebe até o dia 22 de junho as inscrições para mais 120 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. Os interessados, desde que sejam maiores de 18 anos, devem entrar em contato pelos telefones (11) 2475-9728, (11) 2475-9724 ou (11) 2425-2847, da Secretaria do Trabalho, ou então se dirigir ao Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), na avenida Antônio Iervolino, 225, na Vila Augusta. A formação não exige escolaridade específica.

Confira as oportunidades

Básico em Organização de Eventos – 18 vagas

A formação irá capacitar o participante sobre as etapas de coordenação, organização, realização, promoção e produção de eventos e identificar as áreas de atuação, conhecer a estrutura dos eventos, os objetivos e planejar toda a logística. O curso tem como foco a avaliação crítica, a prospecção de clientes, as demandas do mercado e suas novas necessidades.

Aulas presenciais no CTMO (avenida Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta) nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 de julho, das 13h às 17h.

Depilação – 18 vagas

As aulas abordarão depilação feminina e masculina utilizando técnicas e produtos específicos, como roll-on, cera quente, fria e hidrossolúvel, além de cuidados pré e pós-depilatórios.

Aulas presenciais no Senac Guarulhos (rua Luiz Faccini, 132 – Centro) nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 de julho, das 13h às 17h.

Design de sobrancelhas com retirada de pelos com pinça e correção com henna – 18 vagas

O objetivo do curso é capacitar profissionais para desenhar a sobrancelha por meio da retirada de pelos com o método da pinça e sua correção com henna, sombra e/ou lápis, adequando seu formato, volume e cor às características pessoais e ao gosto do cliente a fim de equilibrar e valorizar as expressões faciais de acordo com as normas de biossegurança.

Aulas presenciais no Senac Guarulhos (rua Padre Celestino, 108 – Centro) nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 de julho, das 8h às 12h.

Manutenção de microcomputadores

O curso fará com que o aluno possa planejar e executar a montagem, a configuração, a instalação e a manutenção de computadores a partir dos conhecimentos sobre seus componentes.

Turma 1 – 18 vagas: aulas presenciais no Senac Guarulhos (rua Padre Celestino, 108 – Centro) nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 de julho, das 13h30 às 17h30.

Turma 2 – 18 vagas: aulas presenciais no Senac Guarulhos (rua Luiz Faccini, 132 – Centro) nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 de julho, das 18h30 às 22h30.

Técnicas para Fotografia Comercial com Celular – 30 vagas

O aluno aprenderá a fazer imagens comerciais com o uso do celular por meio de técnicas de captação, composição, edição e publicação, com exercícios práticos, além de promover a compreensão da formação da imagem fotográfica e seu potencial como ferramenta de divulgação.

Aulas online pela plataforma Microsoft Teams nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de julho, das 18h às 22h.