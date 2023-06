Van do CadÚnico atenderá no Parque Cecap na próxima semana

O Parque Cecap receberá a Van do CadÚnico na próxima semana, entre os dias 19 e 23 de junho. O equipamento móvel de assistência social da Prefeitura estará estacionado na rua Célia Domingos Faustina, 295, e receberá a população das 9h às 16h. Sessenta senhas serão distribuídas por dia.

No local será possível obter informações e orientações e fazer a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), banco de dados do governo federal por meio do qual é possível receber benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, BPC-Loas, Viva Leite, ID Jovem e outros. Também será possível atualizar o cadastro com endereço, telefone, email e renda.

Para obter atendimento na van os adultos deverão apresentar RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho física ou digital (CTPS), último holerite (caso tenha registro na carteira), Título Eleitoral e comprovante de endereço (de preferência conta de luz), mesmo que não esteja no nome.

Já para o registro de crianças e adolescentes devem ser apresentados RG, CPF, Certidão de Nascimento, o nome da escola e da série que cursam.