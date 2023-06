Arraial Guarulhos atrai milhares de pessoas para o Bosque Maia no final de semana

Comida com temperos saborosos, doces irresistíveis, culinária caipira, muita música e o colorido especial das festividades juninas tomaram conta do Bosque Maia durante todo o final de semana em mais uma edição do Arraial Guarulhos. O prefeito Guti e o vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, prestigiaram o evento, que neste ano trouxe milhares de pessoas para a grande celebração da cultura popular.

Na sexta-feira (16) os guarulhenses do Quarteto Raiz abriram a programação musical do arraial com grandes sucessos da cultura sertaneja e animaram os visitantes do bosque, que na sequência receberam as quadrilhas Sacode a Poeira e Patins com muita animação. E não faltou energia e músicas eletrizantes com o trio de forró pé-de-serra Saruê.

Famoso por reunir artistas da cidade, o movimento quadrilheiro e grupos de cultura popular tradicional do interior do Estado, o Arraial Guarulhos também foi palco de histórias de amor e teve até casamento de verdade.

O sábado (17) seguiu animado com apresentações da Orquestra de Violeiros Coração da Viola, da sanfoneira Vera Bianca e dos grupos Orgulho Caipira e Trevo em Flor, além das quadrilhas juninas Tia Lu, Asa Branca e Tia Bola.

“É um evento imperdível, com recorte grandioso da culinária de diferentes regiões, uma variedade gastronômica inesquecível que cresce a cada ano e oferece ao guarulhense uma experiência única e diferenciada”, disse Guti.

Além do forró pé-de-serra com o trio Jaçanã, o Arraial Guarulhos recebeu no domingo (18) o show Tonico e Tinoco: Uma História Cantada com as histórias das músicas e “causos” da trajetória de uma das mais importantes duplas caipiras da música brasileira. Além dos músicos Gerson Ramos, Tarcísio Manuvei, Ricardo Anastácio e Messias Viola, a apresentação contou com a participação do radialista e compositor Zeka Perez, filho do músico Tinoco, responsável por trazer histórias de seu convívio com o pai.

“O Arraial Guarulhos já é um grande marco na cidade, pois batemos o recorde em número de quadrilhas que se apresentaram ao longo de todo o final de semana. O movimento quadrilheiro do Estado de São Paulo esteve reunido aqui em peso”, comemorou Professor Jesus.

Em meio às apresentações glamorosas das quadrilhas Tia Tânia, Sacode a Poeira e São Pedro, a Cia. Chegança, grupo formado por artistas guarulhenses de diversas linguagens, apresentou o Auto de São João, performance com histórias e clássicos do cancioneiro das festas juninas e acompanhamento de instrumentos como sanfona, zabumba e triângulo.

Sustentabilidade

O Arraial Guarulhos também ficou marcado como um evento sustentável. Todo o resíduo sólido reciclável, como latinhas de alumínio, plásticos e vidros, e também as sobras de alimentos, está sendo separado e será destinado de forma ambientalmente correta.

“O resíduo orgânico vai para nossos pátios de compostagem para que seja transformado em adubo e os recicláveis serão destinados às cooperativas de catadores, onde serão agrupados e comercializados para gerar renda a cerca de 150 trabalhadores e suas famílias”, explicou Joildo Souza, chefe da Divisão de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis da Secretaria de Serviços Públicos e um dos integrantes da equipe do programa Lixo Zero Guarulhos.

Para conferir fotos e imagens do arraial siga o perfil no Instagram: @arraialguarulhos.