GCM prende homem por furto em residência na Vila Galvão

Agentes de patrulhamento com cães da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam neste domingo (18) um homem em flagrante por furto em uma residência na rua Santo Antônio, na Vila Galvão. A equipe efetuava o patrulhamento preventivo com o apoio do cão policial Hatchi, um pastor-belga-malinois de faro treinado, quando cidadãos alertaram sobre o furto e que o proprietário da residência estava em luta corporal com o autor.

Em rápida ação, os agentes chegaram ao local e renderam o acusado, que supostamente invadiu uma propriedade particular e furtou um equipamento elétrico utilizado como esmeril a fim de danificar o ferro do portão e facilitar o acesso.

Os envolvidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade ratificou a prisão em flagrante e lavrou um boletim de ocorrência por furto tentado. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.