Lei Seca: Guarulhos fiscalizou mais de 10 mil veículos desde 2019

O Brasil celebra nesta segunda-feira (19) os 15 anos da implantação da Lei Seca, que incluiu no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a tolerância zero à mistura de álcool e direção. Em 2019 a Prefeitura de Guarulhos se aliou às forças de segurança nas blitze nas principais vias da cidade, que contabilizaram desde então 45 operações, durante as quais foram fiscalizados 10.046 veículos, autuadas 366 pessoas por alcoolemia e recolhidos 135 veículos ao pátio.

“O rigor da Lei Seca tem sido importante na mudança de atitude do brasileiro, que vem pensando duas vezes em pegar um veículo após ingerir álcool. Por isso não podemos baixar a guarda quanto à realização das operações, sobretudo com a responsabilidade que temos de diminuir o número de acidentes com vítimas”, disse o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto.

Durante as fiscalizações, que não ocorreram em 2020 por conta da pandemia de covid-19, a Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e as polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Rodoviária Estadual abordaram os motoristas e aplicaram o teste do bafômetro. Os casos positivos de ingestão de álcool implicam multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão da habilitação.

“Vale ressaltar que o motorista pode ser preso caso o bafômetro aponte um índice igual ou acima de 0,34 mg/l”, completou Neto.

Ações de conscientização

Além das blitze, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Escola de Transporte e Mobilidade Urbana, realiza ações de conscientização em bares e em universidades da cidade sobre a importância de não conduzir veículos após a ingestão de bebidas alcoólicas.

Durante as abordagens, que têm como público principal a juventude, agentes e educadores de trânsito demonstram o funcionamento do bafômetro, aparelho que faz a aferição do índice de alcoolemia. Todos os abordados recebem um panfleto com orientações voltadas à segurança viária e um lixo para o carro.