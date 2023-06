Férias escolares: dicas para os condomínios se prepararem

As tão esperadas férias escolares estão chegando e o período mais aguardado pela criançada pode ser o mais temido para os pais e responsáveis. À medida em que crianças e adolescentes ficam mais tempo em casa, cresce a preocupação dos administradores de condomínio sobre a segurança dos moradores, bem como o aumento do fluxo de movimento nas portarias, com o entra e sai de moradoras e visitantes.

Em virtude as férias, muitos moradores viajam e é nessa época também que muitos apartamentos ficam vazios e com isso, pessoas mal intencionadas podem tentar invadir o condomínio para cometer furtos. Com isso, a Ensiva, corporação especializada em fornecer serviços terceirizados para condomínios, preza nos residenciais em que atua, a utilização de uma gestão responsável em sinergia com os demais funcionários, corpo administrativo e gestão condominial.

“É preciso que exista uma força tarefa e todos trabalhem em sintonia. Não adianta o segurança estar atento na entrada e saída de veículos se o porteiro comete alguma falha ou se o próprio morador de maneira inconsciente facilita a entrada de pessoas não autorizadas no condomínio” – alerta Alexandre Amadeu, sócio da Ensiva.

Ainda de acordo com o especialista em segurança condominial, por serem espaços muito utilizados durante as férias, as áreas comuns devem estar em perfeitas condições de uso, sempre muito bem limpas e organizadas conforme o porte do prédio. “Manter locais comuns seguros e protegidos, garantir a segurança, resolver impasses entre moradores e de forma geral, manter as normas de boa convivência para crianças é dever do síndico, mas para que tudo ocorra da melhor maneira, o síndico, o porteiro, os seguranças e demais funcionários têm de ficar atentos ao que foi definido anteriormente” – alerta.

A gestão precisa ser completamente imparcial de modo que as regras funcionem para todos, além disso, reforçar regras de boa convivência e de segurança em comunicados para os moradores é fundamental nesta época do ano e pensando em evitar falhas na comunicação entre condomínio e moradores e manter a sensação de segurança e o conforto de todos, a Ensiva prepara seus funcionários para lidar em momentos como estes. Veja recomendações essenciais:

Redobre os cuidados com a segurança: Peça aos moradores que mantenham atualizados o cadastro de pessoas e profissionais autorizados a entrar no condomínio, assim como o modelo e placa do veículo dos moradores, assim, qualquer tentativa de invasão desta maneira será facilmente barrada.

Controle de acesso ao condomínio: Em dias de festas, solicite uma lista de presença antes do evento de modo a facilitar a liberação dos convidados sem penetras. Informe os condôminos a importância de fechar o portão sempre que sair do condomínio sem brechas para que outras pessoas se aproveitem deste momento para invadir o espaço.

Reforce as regras do regimento interno: Moradores bem informados são moradores que contribuem para uma gestão eficiente. É importante que todos saibam das regras não só de convivência, mas também de segurança e de zeladoria com as áreas comuns, halls de entrada, garagem, espaço pet, quadras e piscinas. Assim, o time de segurança perderá menos tempo dizendo o óbvio e podendo cuidar mais daquilo que de fato, merece atenção.