Lagune Barra Hotel: hospedagem com requinte e bom gosto com vista magnífica da Lagoa Marapendi

Jéssica Aquino

O Rio de Janeiro é um dos lugares mais visitados do mundo e sobre isso não há dúvidas. Porém, se você já conhece a cidade maravilhosa ou tem vontade de conhecê-la pela primeira vez, atrativos é o que não faltam. Mas um bom planejamento de viagem é essencial para que você possa curtir a programação. E uma excelente hospedagem é indispensável.

O Lagune Barra Hotel, localizado na Barra da Tijuca, é uma ótima dica. Muito bem localizado (a entrada é pelo Portão C do Riocentro) e próximo ao Parque Olímpico, o empreendimento oferece uma excelente infraestrutura com apartamentos amplos, modernos e vista espetacular para a Lagoa de Marapendi.

O hotel já impressiona logo na entrada. Seu enorme hall, onde está situada a recepção, é todo envidraçado, com ambiente moderno e bem decorado. Possui jogos de sofás para quem aguarda carros de aplicativos ou simplesmente para quem quer apenas jogar conversa fora.

Do lado esquerdo do hall há um bar com diversas opções de drinks refrescantes, excelentes para quem acabou de chegar da praia ou para quem quer fazer um “esquenta” para a boemia carioca.



Apartamentos

O Lagune Barra Hotel possui 306 amplas acomodações, que variam entre 28m² a 30m². Tivemos a experiência de hospedarmos na suíte Luxo Balcony, que possui uma generosa varanda e a incrível vista para a lagoa, que é uma grande fonte de inspiração para quem estiver hospedado a trabalho.

Por estar próximo de um dos maiores centros de eventos da América Latina, o Riocentro, o Lagune Barra Hotel recebe muitos turistas focados em negócios e por isso o empreendimento disponibiliza em seus apartamentos um mini escritório com internet de alta velocidade, que também são equipados com frigobar, telefone, Smart TV e cofre.

O café da manhã, servido das 6h às 10h, é repleto de delícias como bolos, uma grande variedade de pães doces e salgados, frutas, sucos, salgados e pratos quentes.

Para os momentos de relax, a piscina localizada no rooftop também oferece a vista incrível para a lagoa e para parte da Barra da Tijuca. Com pouco mais de esforço, é possível ver o mar.

O rooftop é um ambiente perfeito para um drink, passar o tempo ou simplesmente colocar a leitura em dia. A academia possui equipamentos que não deixam a desejar. Desta forma, os hóspedes também poderão manter o corpo e a saúde em dia.

Infraestrutura

O hotel é administrado pela multinacional francesa GL, que tem uma história de mais de 40 anos e experiência na gestão de 53 espaços de eventos no mundo. O Lagune Barra tem um modelo mais sofisticado e moderno para business e possui seis salas para eventos corporativos.

O Lagune também faz parte do Cinco (Centro Integrado de Convenções), um moderno complexo dentro do Riocentro, composto pelo Centro de Convenções, com 28 salas, anfiteatro e hotel. O Cinco é resultado de um projeto inovador da GL Events que objetiva oferecer hospitalidade de alto padrão, conforto e modernidade aos seus clientes e visitantes.

Outra comodidade do hotel é sua localização, a poucos minutos do Parque Olímpico, onde acontece o Rock in Rio, maior festival de música do Brasil; e da Jeunesse Arena, onde são realizados os principais shows do Rio de Janeiro, além de estar próximo de shoppings da região e a cinco minutos da praia do Recreio dos Bandeirantes.

Para você que precisa ir ao Rio a passeio ou a negócios aproveite e vivencie essa experiência de hospedagem no Lagune Barra Hotel.

SERVIÇO | LAGUNE BARRA HOTEL

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6.555 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro (RJ)

Telefone: (21) 2113-7000

E-mail: [email protected]

Reservas: www.lagunebarrahotel.com.br