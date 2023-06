Guarulhos promove evento de adoção de pets idosos no dia 22 de julho em comemoração ao Dia dos Avós

No dia 22 de julho, das 9h30 às 12h30, o Departamento de Proteção Animal (DPAN) da Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Pet Shop Dracma, promove evento de adoção especial de adoção de cães e gatos idosos na rua Santa Elisabeth, 386, Vila Paraíso. Estarão no local em busca de novos lares nove cachorros (três fêmeas e seis machos) e duas gatas, todos castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.

Não é possível saber a idade exata dos animais, uma vez que todos foram resgatados das ruas, porém os cães têm, ao menos, dez anos de idade. O que está há mais tempo no abrigo do DPAN, no Bonsucesso, é o Neguinho. Abandonado na região do Cabuçu, o cãozinho dócil e amigável foi recolhido ao abrigo da Prefeitura em setembro de 2017 e, desde então, está em busca de um novo lar.

O local escolhido para o evento é o mais próximo possível do abrigo para evitar o estresse e o desgaste físico dos idosinhos. “Procuramos evitar percorrer longas distâncias com esses pets mais velhinhos para evitar que sofram com o transporte. Por isso esse evento é tão especial, já que estarão presentes animais que normalmente não podem participar das feirinhas promovidas em outros pontos da cidade”, explica Juliana Kopczynski, diretora do DPAN.

Conheça um pouco da história dos pets idosos em busca de novas famílias

Cachorros

Bebezona – Abandonada com cinco filhotes em uma escola no Jardim Triunfo. Após serem vermifugados, vacinados, castrados e microchipados, todos os filhotes foram adotados. Agora essa mãezinha querida também busca uma família amorosa.

Black – Recolhido na região da Vila Galvão em janeiro de 2023, esse idosinho estava com ferimentos na orelha e em um olho, do qual acabou perdendo a visão, mas é lindo, feliz, carinhoso e dócil.

Chorão – Abandonado na rodovia Presidente Dutra e recolhido pelo DPAN em dezembro de 2019. É um idoso lindo, dócil e gordinho.

Mel – Abandonada na portaria do DPAN em abril de 2020. É uma pit bull muito dócil, carinhosa, mas, como é uma idosinha, ela se cansa muito fácil.

Fred – Abandonado na portaria do DPAN agosto de 2020. Sempre foi bem magro, mas, com uma mudança na dieta, agora está mais gordinho e bonito.

Popó – Resgatado na região do Jardim Triunfo em fevereiro de 2022. Foi abandonado e, por ser cego, atacava outros animais como forma de defesa. Agora se mostra um cãozinho dócil e tranquilo.

Rabicho – Resgatado na região do Cabuçu em maio de 2021. Foi abandonado por estar cego e com várias feridas pelo corpo. Sentia muitas dores e, por isso, era agressivo, mas foi medicado e curado, tornando-se um cãozinho dócil e carinhoso.

Ronaldo – Resgatado na Vila Operária em novembro de 2021. Estava com sarna, mas foi tratado e está curado. Esse doguinho adorável também merece um lar.

Neguinho – Abandonado na região do Cabuçu, foi recolhido em setembro de 2017. É o cãozinho que está há mais tempo no abrigo da Prefeitura e, assim como muitos seus coleguinhas, ainda não conseguiu um lar por ser idoso. É muito dócil e merece uma chance de ser feliz.

Gatos

Marjorie – Foi resgatada com em setembro de 2022 junto com doze coleguinhas. Seu tutor era um acumulador de animais e todos estavam muito maltratados.

Fernanda – Encontrada no Zoológico de Guarulhos com o maxilar quebrado, foi levada ao DPAN em novembro de 2022. Essa gatinha adorável está em busca de um lar, mas, por ter um problema na vesícula, será uma adoção especial.