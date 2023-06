Contas da Sabesp poderão ser pagas por Pix a partir de julho

A partir de julho, clientes dos 375 municípios atendidos pela Sabesp poderão pagar as contas de água e esgoto também por Pix, uma opção rápida e fácil de usar. As faturas trarão, além do tradicional código de barras, um QR Code para esse tipo pagamento. O cliente só vai precisar fazer a leitura com o celular e pagar, lembrando sempre de confirmar o nome da Sabesp (Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp) como beneficiária, o que garante a segurança da operação.

A facilidade estará disponível para consumidores de Barueri e Botucatu a partir da próxima segunda-feira (26) e, em 1º de julho, será estendida a todos os municípios atendidos pela Companhia.

A Sabesp tem ampliado as alternativas digitais para prestação de serviços e atendimento ao cliente. Além da Agência Virtual, os clientes podem solicitar atendimento pelo WhatsApp 11 3388-8000 (mensagens de texto) e pelos telefones 0800 055 0195 e 195 (ligações gratuitas).