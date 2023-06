Corpo de Bombeiros de Guarulhos recebe 2 novos veículos para atendimento de acidentes e emergências

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ganhou o reforço de 48 novos veículos de resgate para atendimento a vítimas de acidentes e emergências. Nesta sexta-feira (23), o vice-governador Felicio Ramuth fez a entrega das viaturas que serão utilizadas na capital e outras 15 cidades da Grande São Paulo, Baixada Santista e interior. O investimento na renovação da frota é de R$ 16,2 milhões.

“Essa é apenas uma ponta do grande trabalho exercido pelos nossos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, são as pessoas que colocam suas vidas em risco para cuidar da vida da nossa gente”, afirmou Felicio durante a solenidade na Praça da Sé, no centro de São Paulo.

“Em políticas públicas, nós precisamos da participação de todos. O evento de hoje demonstra muito bem isso com deputados federais ajudando São Paulo com recursos e trabalhando junto com deputados estaduais, vereadores e poder Executivo municipal e estadual. Só juntos é que conseguimos oferecer melhores serviços à população”, acrescentou o vice-governador.

A entrega também teve a participação do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, do secretário em exercício de Justiça e Cidadania, Raul Christiano, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, além de parlamentares, autoridades públicas, comandantes e agentes das forças estaduais de segurança.

As novas viaturas são da marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter Furgão 417. Cada veículo dispõe de equipamentos para suporte básico de vida e atendimento a vítimas com traumas e fraturas, permitindo procedimentos de estabilização, imobilização e transporte adequado e emergencial de pacientes a hospitais.

O atendimento na capital receberá oito das 48 novas viaturas. As demais serão destinadas para as cidades de Guarulhos (2), Santos (4), Campinas (4), Santo André (2), Ribeirão Preto (4), Marília (4), São José dos Campos (2), São José do Rio Preto (4), Presidente Prudente (2), Sorocaba (2), Piracicaba (4), Mogi das Cruzes (1), Barueri (2), Jundiaí (1) e Araçatuba (2).

Atualmente, o Corpo de Bombeiros conta com 8,4 mil policiais atuantes em todo o território paulista e 20 Grupamentos de Bombeiros, além de um Grupamento Marítimo no município de Guarujá.

Mais veículos e novos postos

No último dia 7, o Governo do Estado fez a entrega de outras 61 viaturas, sob investimento de R$ 93,5 milhões. A atual gestão também inaugurou dois novos postos dos Bombeiros nos municípios de Cachoeira Paulista e Batatais.

Até o final do ano, estão previstas inaugurações de mais seis postos dos Bombeiros nas cidades de Nova Odessa, Itapira, Sumaré, Ituverava, Aguaí e Holambra.