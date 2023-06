Encontro de Fuscas reunirá 400 carros antigos neste final de semana em SP

O Autoshow promove neste domingo (25) um encontro de carros antigos no Shopping Center Norte. Os organizadores esperam reunir cerca de 400 veículos antigos para comemorar o Dia Mundial do Fusca.

O evento é organizado pelo AutoShow, feirão de veículos que acontece todo domingo desde 1972, o Fusca Clube do Brasil e também o Sexta Antiga. Os organizadores preparam atrações como exposição com a evolução do clássico da Volkswagen, mercado de peças, praça de alimentação e música ao vivo.

O Fusca teve vida longa no mercado brasileiro com 3 milhões de unidades fabricadas entre 1959 e 1986 e depois de 1993 e 1996. No país, a vida do Volkswagen sedan começou em 1950 quando as primeiras unidades vieram importadas da Alemanha. A partir de 1953, os fuscas passaram a ser montados em kits importados até a inauguração da fábrica em 1957. Sua nacionalização começou dois anos depois.

“O Fusca é um carro icônico e o primeiro automóvel de muitos brasileiros. Até o início dos anos 1990 na então feira livre do automóvel, nome tradicional do AutoShow, a maioria dos carros negociados na feira eram Fuscas. O próprio Fusca Clube iniciou suas atividades dentro do nosso feirão em uma exposição que organizamos em meados dos anos anos 1980 o que foi a semente para estabelecer muitos outros clubes de carros antigos pelo país”, explica Eduardo Ribeiro dos Santos, diretor da Matel Produções, empresa organizadora do feirão AutoShow.

O evento é aberto à visitação que é gratuita para pedestres das 7h às 13h. O encontro de Fuscas será realizado em um espaço ao lado do feirão AutoShow com entrada pelo portão 10 do Center Norte (avenida Otto Baumgart, 550).

Serviço:

Encontro de Fuscas – Feirão AutoShow

Dia 25 de junho das 7h às 13h

Avenida Otto Baumgart, 550 portão 10

Ingressos: carros antigos R$ 20, estacionamento R$ 20 (motos R$ 10) e gratuito para pedestres

Ingressos antecipados: www.autoshow.com.br