EPG Almir Nogueira envolve famílias dos alunos na construção do projeto político-pedagógico da unidade

Nesta quarta-feira (21) a equipe da EPG Almir Nogueira, na Vila Branca, realizou ação com a participação das famílias e dos alunos, numa tarde acolhedora, para elaborar o projeto político-pedagógico da escola. Com o tema Sonho e Pertencimento, a ação proporcionou momentos de escuta e reflexão sobre a escola ideal para as crianças.

Os pais foram recepcionados no pátio pela diretora Letícia Lins, pela vice-diretora Renata Miguel e pela coordenadora pedagógica Gisele Evaristo, que explicaram o objetivo da atividade e a importância do envolvimento da comunidade escolar.

“A ideia hoje é construirmos juntos, que vocês possam vivenciar todo o processo de pertencimento e tenham boas experiências, firmando o compromisso para uma educação de qualidade”, explicou Gisele aos participantes.

Cada professor levou sua turma para o parque da escola e, junto aos pais, sentaram-se no gramado para uma roda de conversa e a elaboração de uma carta de intenções da escola ideal, documento que direcionará as ações pedagógicas e todas as organizações dos tempos e espaços escolares.

As famílias discutiram suas expectativas e desejos para esse processo, deram sugestões e elogiaram escola. “A equipe se preocupa em oferecer o melhor para nossas crianças e é aberta a nos ouvir. Sugerimos melhorias para o parque, com mais brinquedos, no jardim e nas atividades realizadas com os alunos”, pontuou Marli Anne, mãe do aluno Lucas Cesar, de três anos, do maternal.

Os professores também trouxeram suas cartas e as leram aos pais. Na turma do Estágio II B, as professoras Eliane Cordeiro e Adriana Gomes destacaram pontos fundamentais para uma comunidade forte e engajada. “Para criarmos um ambiente positivo e acolhedor precisamos do apoio imprescindível de pais, alunos e educadores, do comparecimento às reuniões escolares, a eventos e a atividades extracurriculares, além do incentivo ao aprendizado dos seus filhos em casa. É importante que os pais incluam na rotina o diálogo aberto sobre o que seus filhos estão aprendendo na escola, mostrando real interesse pela vida escolar”.

Foram abordados ainda, durante o encontro desta quarta-feira, valores como respeito mútuo, gentileza e diálogo com diversidade de opiniões.

No encerramento da atividade as famílias receberam fitas coloridas para simbolizar o pertencimento de seus integrantes à escola e ao compromisso firmado em fazer a diferença.