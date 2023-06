Águas medicinais são o destaque de Ibirá

As fontes de águas medicinais que deram fama à estância turística de Ibirá, município de apenas 13 mil habitantes localizada na região de São José do Rio Preto, hoje dividem a atenção do público com a boa infraestrutura de comércio, a natureza exuberante e as inúmeras festas que acontecem o ano todo, como a de São Sebastião, a de São Benedito e a Festa das Nações, entre outras.

Seu principal atrativo, o Parque das Termas de lbirá, tem cinco fontes, duas piscinas, alguns lagos e uma pequena ilhota com animais. Além de contemplar o cenário, o visitante pode experimentar as saunas, as massagens e os banhos de imersão em águas com propriedades cicatrizantes e antioxidantes.

O parque também oferece uma pista de caminhada, pedalinhos e tirolesa – e reserva espaço para grupos organizarem seus piqueniques. O comércio está concentrado na Praça 9 de Julho, ao lado da Igreja Matriz de São Sebastião e de sorveterias tradicionais com opções artesanais. Distante 422 km da capital, Ibirá é uma das estâncias mais antigas do Estado de SP, tendo obtido o título em dezembro de 1942.

“Como consequência do cenário atrativo, a procura de visitantes é cada vez maior, com boa hotelaria e gastronomia combinadas com a tranquilidade de uma cidade do interior paulista”, afirma o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. No ano passado, Ibirá celebrou um convênio com a Secretaria de Turismo e Viagens de SP no valor R$ 2,4 milhões para obras de infraestrutura turística.

Curiosidade

A qualidade das águas está associada à presença do vanádio, um mineral raro que ajuda no processo de regeneração celular, prevenindo o envelhecimento e auxiliando no controle de doenças metabólicas. É recomendada para tratamentos de pele, para os rins e para a circulação, além de equilibrar a pressão e servir como um diurético natural.

Como chegar

Saindo de São Paulo, o acesso pela SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes) até a saída 168. A seguir, a SP-310 (Rodovia Washington Luiz) até a saída 402 e a SPA-402/310 (Rodovia Ângelo Motta).